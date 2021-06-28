男子与妻半夜激吵九小时 击破窗口满地血

半夜传来激烈争执声，吵声断断续续持续九小时，邻居出门查看，惊见走廊满地血！担心屋内闹出人命，邻居吓得马上报警。

昨天凌晨约1点，裕廊东32街第308座组屋其中一个单位传出激烈争执声，多户居民半夜被吵醒。

有居民当场报警，警员上门查看后争执声消停一段时间，但到了清晨5时，同一单位又传出争吵声，断断续续吵到早上约10点。

不愿具名的居民张先生说：“到了大约10点，争执声越来越大声，甚至有敲击和摔东西的声音，我感觉不妥，担心出事，于是上楼查看，结果发现走廊上血迹斑斑，我便立刻报警。”

记者接获通报后走访事发单位，据了解，事发单位的屋主是一名31岁的男子，他从昨晚跟妻子吵架，从凌晨断断续续吵到天亮，他吵到激动时用手槌门，然后一拳打破房间的玻璃窗户。

事发单位的租客菲尔道斯（58岁）受访时说，男屋主是因家事与妻子起争执，他先用手击碎窗口导致手部流血，接着赤脚在走廊上走来走去，导致走廊留下许多血脚印。

他说：“窗户的玻璃碎片掉在走廊上，他的手和脚都流血，过后他走进屋内，导致走廊和屋内都血迹斑斑。”

警方受询时说，昨天早上10时12分接到报案，有人在上述地点发生争执，一名31岁男子在清醒的状态下送院。

完整报道，请翻阅2021年6月28日的《联合晚报》。