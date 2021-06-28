两大叔地铁内互瞪 频朝对方“擤鼻涕”

一个没戴口罩、一个口罩没戴好，两个年龄加起來有120岁的大叔，乘坐地铁时不知何故起争执，互瞪之余还向对方“擤鼻涕”！

社交媒体抖音近日出现一个10秒短视频，内容显示两名年龄看来60多岁的大叔，在地铁车厢内互“擤鼻涕”的一幕。

两人的举动，看似喜剧电影里斗嘴、怄气的逗趣情节，但在冠病疫情笼罩的今时今日，这样的行为让人看了着实不舒服。

根据视频，两名大叔年龄相仿，都是60来岁，其中一人身穿灰色上衣，随身带着包包和一根拐杖，连口罩都没戴；另一人则身穿蓝色上衣，他把随身携带的包包搁在地板上后开始翻阅报纸，这个大叔有戴口罩，但鼻孔外露，口罩显然没戴好。

两名“排排坐”的大叔，相信早前就起了争执。

视频一开始，灰衣大叔捂着鼻子，相信刚打了喷嚏，蓝色大叔则在一旁翻阅报章。列车行驶之际，灰衣大叔斜眼瞪了蓝衣大叔一眼，跟着接连多次对着蓝衣大叔擤鼻涕；后者这时也不甘示弱，反朝阿叔擤了几声鼻涕。

接下来的几秒钟里，两人谁也不让谁，互擤鼻涕多次，视频最后在两人互瞪的情况下结束。

从视频背景看来，地铁列车当时是在裕廊东与金文泰地铁站之间行驶。视频没有标出事件发生的日期，但从蓝衣阿叔手里的报纸看来，案发日应该是在本月25日。

视频放上网后广泛传开，引起热议。

有网友就说，两个大叔看起都有一定年纪，不明白两人为何在地铁车厢内做出与年龄不符的行为。

有人表示，车厢里明明人不多，很多座位都是空置的，两个大叔只要分开坐就没事，可是他们偏偏要“排排坐”，行径让人费解。

完整报道，请翻阅2021年6月28日的《联合晚报》。