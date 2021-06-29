第三学段开学97％学生上课 出席率与疫情前相近

全国学校在落实安全管理措施的情况下，迎来第三学段开课第一天，小四到小六、中三到中五，以及初级学院和励仁高中的学生昨天率先回校上课。

教育部发言人回复《联合早报》询问时透露，昨天这些学生的平均出席率约为97%，与冠病疫情前以及上学年第三学段开学首日相似。

为了保障师生安全，教育部早前决定让学生按年级分批恢复实体课程，中一和中二学生会居家学习三天，本周四（7月1日）开始返校。

小一至小三学生则继续居家学习，下周二（7月6日）起才须回校。

中学、初院和励仁高中的实体课程辅助活动将从新学段第三周（7月12日）起恢复，小学则从新学段第五周开始。

教育部：超过八成学校职员完成两剂疫苗接种

教育部长陈振声昨天在面簿发文感谢教职人员及家长的努力，让学校得以顺利开课，无论是返校上课还是居家学习的学生，都能在安全的环境中专注学业。

他说：“保障学生、教师和职员的安全仍然是我们的首要任务。进入新学段，教育部将继续与学校合作，确保安全管理措施到位。除了戴口罩、固定座位、错开休息时间等，教职员工和学生也都经过仔细的健康筛查。”

根据教育部提供的最新数据，目前已有超过八成在学校工作的职员，包括教师和食堂摊贩，完成两剂疫苗接种。

截至前天（27日），在符合条件并受邀接种疫苗的学生当中，已有约九成，相当于31万1000多名学生预约接种疫苗，其中约92%已接种第一剂疫苗。

教育部发言人指出，作为额外的预防措施，所有学前教育机构、小学、中学、初院和励仁高中的学生，一旦本身或同住家人出现流感症状，或因出现冠病感染群、可能接触确诊病患，而须接受冠病检测，这名学生在自己或受影响同住者的检测结果呈阴性前，都将获准缺席（approved absence），留在家中。

“当学生因流感症状而须请病假，且无法在病假结束前提供冠病检测阴性结果证明，将在病假到期后再获准缺席多五天。”

教育部吁请家长配合当局规定，并在孩子身体不适时，立即带他们求医。