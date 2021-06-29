回应医生吁“暂停为男学生接种”公开信 专家团：染病风险远大于接种疫苗风险

国家传染病中心传染病研究培训与教育部主任赖建文副教授在面簿发文驳斥公开信中“具误导性”的不实信息，并说信中没有提及德尔塔变种毒株可能在孩童群体中暴发大规模疫情。他指出，针对染疫孩童的有效疗法非常少，因此接种疫苗是保护孩童的主要途径。

针对近日有本地医生在社交媒体发表公开信，要求暂停为男学生接种冠病疫苗，冠病疫苗专家团回应时重申，德尔塔变种毒株的传播力更强，感染冠病和破坏性疾病的风险大于接种疫苗的风险。

冠病疫苗专家团昨天发声明说，由五名本地医生联署发表的公开信声称，美国一名13岁男生在接种第二剂冠病疫苗后因心脏衰竭逝世，但信中引述的新闻报道并没有说明这名男生死于心脏衰竭，美国当局仍在调查死因。

另外，公开信对美国疾病控制与预防中心（CDC）会议上的其他内容只字不提。该会议在总结时提到，现有证据显示病患接种后出现症状一般都会恢复，而且情况良好。之后几次会议得出的结论是，接种疫苗的好处大于风险，因此支持青少年接种。不过，公开信却未提及这几点。

国家传染病中心传染病研究培训与教育部主任赖建文副教授昨天也在面簿发文驳斥信中“具误导性”的不实信息，并质疑这组医生选择性推广特定信息的“真正动机”。

赖建文说，信中没有提及德尔塔（Delta，原称B16172）变种毒株可能在孩童群体中暴发大规模疫情。他指出，针对染疫孩童的有效疗法非常少，因此接种疫苗是保护孩童的主要途径。

他举例说，以色列原本不建议青少年接种疫苗，却在德尔塔毒株导致校园疫情暴发后，开始为他们接种。

接种一剂疫苗对德尔塔只能发挥33％保护作用

专家团强调，面对传播力更强并可能导致冠病重症的德尔塔毒株，若要保护孩童免受严重冠病及其并发症影响，就得完成两剂疫苗接种。研究显示，只接种一剂疫苗，对德尔塔毒株只能发挥33％保护作用。

至于感染冠病对孩童和青少年的影响，专家团举例说明，一项针对31个国家的129项研究进行的荟萃分析（meta-analysis）显示，1万零251名染疫孩童中，22.9％须接受加护病房治疗，3.6％后来病逝。

荟萃分析指的是采用统计学的方法来收集、整合和分析针对某个主题发表的多项研究，以得出更精确的结论。

另外，单在美国，自疫情暴发以来，400万名染疫孩童中，约380起死亡病例年龄介于12岁至17岁；孩童感染冠病也有可能导致儿童多系统炎症综合征和其他长期残疾。

美国通报的数据也显示，年轻男性在接种信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗后出现心肌炎（myocarditis）的情况很罕见，为数不多的病例几乎都已康复。专家团在声明中重申，接种第二剂疫苗的年轻男性出现心肌炎或心包炎（pericarditis）的概率非常小。

不过，专家团能理解家长们的担忧，因此同意卫生部把我国疫苗接种设定为自愿性质，但极力鼓励人们接种。

赖建文接受《联合早报》访问时说，本地相关数据有限，迄今有四名30岁以下男性在接种第二剂疫苗后出现心肌炎。他引述美国疾病控制与预防中心的数据说明，与冠病疫苗有关的心肌炎病例绝大多数的症状轻微，并且很快康复。“未接种疫苗的风险，远超过任何罕见疫苗副作用的风险。即便只是轻微冠病，也有可能出现神经系统问题或肺功能下降等长期症状。”