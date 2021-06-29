樟宜医院七运送病患员工感染 专家：若常互动或导致病毒传播 订户 来自 / 联合早报 文 / 许翔宇 摄影 / 林泽锐 发布 / 2021年6月29日 5:00 AM 樟宜综合医院目前有八名职员确诊感染冠病。院方强调，由于它积极进行筛查并迅速采取行动，及早发现了有关的病例，至今职员当中没有再发现新病例。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 樟宜综合医院感染群10起冠病病例中，有七人是协助运送病患的职员。受访专家认为，搬运员如果在休息时间经常互动，可能是导致病毒传播的因素。樟宜综合医院感染群昨天没有新增病例，目前维持在10人。至今，该医院确诊染病的职员有八人，即六名协助运送病患的职员、一名医疗助理和一名护士。这名护士暂被列为无关联病例。此外，感染群还有一名24岁女搬运员是在新加坡国大医院任职。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 樟宜综合医院 感染群 冠状病毒19 因多起肠胃炎事件停业 荣云吞面获准重新开店 有她在万事都搞定