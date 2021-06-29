樟宜医院七运送病患员工感染 专家：若常互动或导致病毒传播

樟宜综合医院感染群10起冠病病例中，有七人是协助运送病患的职员。受访专家认为，搬运员如果在休息时间经常互动，可能是导致病毒传播的因素。

樟宜综合医院感染群昨天没有新增病例，目前维持在10人。至今，该医院确诊染病的职员有八人，即六名协助运送病患的职员、一名医疗助理和一名护士。这名护士暂被列为无关联病例。此外，感染群还有一名24岁女搬运员是在新加坡国大医院任职。