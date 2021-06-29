三机构发布白皮书展望会展前景 疫情下44％策展者仍不愿出国参与展会

根据旅游局与两协会联合推出的白皮书显示，会展业的收入已开始回升，全球展览业协会的数据显示，今年预计全球的会展业收入将比去年增长一倍。全球各地的会展业收入也将出现比去年更大幅度的增长，其中亚太地区今年的收入增幅预计比去年高出121％。

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