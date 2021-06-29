三机构发布白皮书展望会展前景 疫情下44％策展者仍不愿出国参与展会 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 发布 / 2021年6月29日 5:00 AM 昨天在滨海湾金沙举行的会议、展览与奖励旅游业论坛“SMF x ITBM Wired”，是我国迈入高警戒解封第三阶段后首个大型试点会展活动，约250名业内人士出席了实体活动，另有约1000人线上参与。（RX提供） 字体大小: 小 中 大 根据旅游局与两协会联合推出的白皮书显示，会展业的收入已开始回升，全球展览业协会的数据显示，今年预计全球的会展业收入将比去年增长一倍。全球各地的会展业收入也将出现比去年更大幅度的增长，其中亚太地区今年的收入增幅预计比去年高出121％。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 会议 展览与奖励旅游业 MICE 新加坡旅游局 新加坡会展组织者和供应商协会 因多起肠胃炎事件停业 荣云吞面获准重新开店 有她在万事都搞定