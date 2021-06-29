红山景已完成接种学员 获准到武吉巴督驾驶中心上课 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘智澎 杨雯婷 摄影 / 庄耿闻 发布 / 2021年6月29日 5:00 AM 武吉巴督驾驶中心早前禁止红山景学员到中心上课的做法引起报读者与网民热议，中心昨晚改口宣布已接种疫苗的红山景学员，今起可继续上课。（庄耿闻摄） 字体大小: 小 中 大 已完成疫苗接种的红山景学员，今起可继续到武吉巴督驾驶中心上课。武吉巴督驾驶中心昨晚在网站发布的最新通告指出，有鉴于红山景一带的感染群在过去两天越趋稳定，从今天起，住在该区的学员若已完成疫苗接种，可继续到中心上课。学员在扫描SafeEntry QR码进入中心前，须向安全管理人员出示接种疫苗的证明。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 武吉巴督驾驶中心 红山景 冠状病毒19 感染群 学车 因多起肠胃炎事件停业 荣云吞面获准重新开店 有她在万事都搞定