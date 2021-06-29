红山景已完成接种学员 获准到武吉巴督驾驶中心上课

已完成疫苗接种的红山景学员，今起可继续到武吉巴督驾驶中心上课。

武吉巴督驾驶中心昨晚在网站发布的最新通告指出，有鉴于红山景一带的感染群在过去两天越趋稳定，从今天起，住在该区的学员若已完成疫苗接种，可继续到中心上课。

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学员在扫描SafeEntry QR码进入中心前，须向安全管理人员出示接种疫苗的证明。