酷航启用新客机首趟飞曼谷 总裁：下月客运量增至疫前23％

酷航的航班客运量已恢复至冠病疫情前水平的17％，预计到下个月会进一步增加至23％。

这家廉价航空公司也正式启用不久前接收的空中巴士A321neo窄体客机，首趟使用这架客机的TR610航班，昨天下午3时34分从我国飞往泰国曼谷。

酷航总裁威尔森（Campbell Wilson）昨天在线上简报会上与媒体分享公司的最新进展。他指出，除了曼谷，酷航也会从8月起增加使用这款客机的航线，包括菲律宾宿务以及越南胡志明市。

除了A321neo，酷航机队还包括空中客车A320客机以及波音787型梦幻客机。

新的A321neo可容纳236名乘客，比A320多50个座位，而且能飞得更远。A320最多只能飞四五个小时，A321neo则可用在飞行时间长达六个小时的短程或中程航线。

威尔森指出，这能协助酷航开辟新航线。至于有哪些新航线，他没有正面答复，仅说公司会考虑之前因经济顾虑而被迫中断的航线以及飞行距离较远、机队过去无法抵达的目的地。

酷航早前预订了16架A321neo型客机，其中10架会从中银航空租赁（BOC Aviation）等公司租借。它至今已接收三架，最迟会在2024年接收其余13架。

威尔森也指出，A321neo加入酷航机队行列后，可协助公司优化机队的使用率。例如，碰到需求较高的旅游旺季或周末时，可用这款客机代替座位较少的A320；需求较弱时则可取代787型梦幻客机。

新客机也较环保，每架A321产生的二氧化碳比A320客机少5000吨，使用的引擎也能为公司省下12至20％燃油成本。

威尔森也在简报会上分享公司在疫情期间的最新发展。酷航在疫情前飞往15个国家和地区的68个目的地，目前只恢复往返26个目的地的航线，客运量则恢复至疫情前的17％。