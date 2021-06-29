慈济线上办讲座与文化活动 助客工缓解心理压力 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 摄影 / 林泽锐 发布 / 2021年6月29日 5:00 AM 由人力部与慈济人文青年中心展开的“守护客工心理健康计划”前天首次在义顺慈济人文青年中心举行。这项计划通过讲座和运动教学环节，让客工舒缓心理压力，其中包括邀请林香均博士（左）示范如何利用动态冥想的方式放松身心。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 人力部与慈济人文青年中心展开合作计划，每周举办各类消遣活动如心理健康讲座和运动教学等，舒缓客工在疫情期间的心理压力。这项名为“守护客工心理健康计划”的一系列活动前天首次在慈济人文青年中心举行。活动皆在线上进行，主办方不仅邀请中医师开办心理健康讲座，还有包括国内外诗人分享诗歌的诗歌节和皮拉提教学环节。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 慈济人文青年中心 人力部 心理健康 因多起肠胃炎事件停业 荣云吞面获准重新开店 有她在万事都搞定