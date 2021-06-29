慈济线上办讲座与文化活动 助客工缓解心理压力

人力部与慈济人文青年中心展开合作计划，每周举办各类消遣活动如心理健康讲座和运动教学等，舒缓客工在疫情期间的心理压力。

这项名为“守护客工心理健康计划”的一系列活动前天首次在慈济人文青年中心举行。活动皆在线上进行，主办方不仅邀请中医师开办心理健康讲座，还有包括国内外诗人分享诗歌的诗歌节和皮拉提教学环节。