慈济线上办讲座与文化活动 助客工缓解心理压力

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来自 / 联合早报

文 /
刘钰铃

摄影 /
林泽锐

发布 / 2021年6月29日 5:00 AM

由人力部与慈济人文青年中心展开的“守护客工心理健康计划”前天首次在义顺慈济人文青年中心举行。这项计划通过讲座和运动教学环节，让客工舒缓心理压力，其中包括邀请林香均博士（左）示范如何利用动态冥想的方式放松身心。（林泽锐摄）
由人力部与慈济人文青年中心展开的“守护客工心理健康计划”前天首次在义顺慈济人文青年中心举行。这项计划通过讲座和运动教学环节，让客工舒缓心理压力，其中包括邀请林香均博士（左）示范如何利用动态冥想的方式放松身心。（林泽锐摄）

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人力部与慈济人文青年中心展开合作计划，每周举办各类消遣活动如心理健康讲座和运动教学等，舒缓客工在疫情期间的心理压力。

这项名为“守护客工心理健康计划”的一系列活动前天首次在慈济人文青年中心举行。活动皆在线上进行，主办方不仅邀请中医师开办心理健康讲座，还有包括国内外诗人分享诗歌的诗歌节和皮拉提教学环节。

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