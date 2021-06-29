严闰珍住在武吉班让区30多年，个性活泼开朗，积极服务社区，为许多居民解决日常生活的大小事务。

如果称严闰珍（60岁，家庭主妇）为武吉班让区的“搞定安娣”（Aunty Fixer），相信认识她的人不会反对。

严闰珍住在该区30多年，个性活泼开朗，积极服务社区，为许多居民解决日常生活的大小事务。

问严闰珍，能否列出参与的组织和职务？

“我是武吉班让第六分区居委会副主席、武吉班让民众俱乐部公民咨询委员会委员、族群与宗教互信圈（IRCC）成员、市民巡逻小组成员、华社自助理事会义工……”

说着说着，她突然哈哈大笑说：“我不要讲了，等一下给人家笑，说我夸张。其实，已有人捉弄我，讲我参与太多活动了……”

那她到底帮过居民做什么“活儿”？

她举例说，10多岁女生被陌生男子跟踪了足足一个月，父母担心不已。她和巡逻小组成员不断巡视，有一晚真的逮到盯梢者。

“我一路跟踪那人，回头一看，组员全不见了。当时没想这么多，单独上前质问男子。所幸，警察刚好赶到。组员后来训了我一顿，说已召警，就不该继续跟踪，太危险了。”

除了举报大耳窿，看到有人违法喂鸟，严闰珍也会规劝对方，要为居民的健康和环境卫生设想。

见居民群聚不戴口罩，她会提醒，就连邻里商店外摆放过多物品，超越方格规定，她也会“干预”，请店家移动，方便人们通行。

“我会温和规劝。以前被人骂过，现在比较少了，因为常在邻里走动，大家都认识我。”

日前，负责某座组屋家居改进计划的装修商，苦恼无人愿意让他入屋量厕所的尺寸。

交游广阔的严闰珍知道了，即刻伸出援手，帮装修商“借”到两户人家的厕所，因为她认识该座的居民。