闯万礼保护区争捡榴梿 警当场捕11人

万礼森林出现“捡榴梿军团”，被指凌晨出动抢地盘捡榴梿，疑为了争夺从树上掉下的榴梿，一言不合还大打出手，警方接获打架投报后，把疑闯入保护区捡榴梿的11名男女全逮捕。

警方昨天（6月28日）发文告指出，前天凌晨2时40分接获在万礼路一带有人打架的通报。

兀兰警署的警员赶到现场，当场逮捕10男一女。涉案男女年龄介于25岁到59岁，他们疑涉及蓄意擅闯（wilful trespass）保护区。

初步调查显示，涉案男女疑为了捡榴梿，闯入万礼路一带的保护区。警方调查还在进行中。

据《联合晚报》了解，事发地点位于万礼路第16条步道（Track 16）附近，涉案者除了本地人外，还有马来西亚人、越南人和中国人。他们属于不同组别，相信都是趁着凌晨时分到丛林捡榴梿，疑似为了争夺榴梿起争执，甚至大打出手。

记者今早走访现场时，附近建筑工地的一名管工透露，他在上周就开始看到有不少卡车在凌晨出现，相信那些人都是为了捡榴梿而来。

另一名60来岁的阿叔（司机）今早也出现在附近，他受访称每逢榴梿季节一到，就有不少公众特地前来捡榴梿，有些人甚至还为了抢地上的榴梿而吵架。

警方在文告中提醒，蓄意擅闯的罪名一旦成立，可被罚款不超过1000元。任何人在未经许可下蓄意擅闯任何属于政府或拨作公共用途的土地区，将会依法被调查。

完整报道，请翻阅2021年6月29日的《联合晚报》。