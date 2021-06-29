疑阿嫲拜神酿火患 祸及三户10人送院

义顺组屋区今早（6月29日）发生惊人火患，八旬阿嫲在睡房内拜神，结果床褥起火引发火患，火焰从三楼窗口窜出，烧到四楼及五楼的冷气压缩机，疑引发连串爆炸，10人送院治疗。

这起火患发生在今早8时许，地点是义顺环路第141座组屋。失火的是一间三房式组屋单位，住着86岁的阿嫲、68岁的女儿和38岁的孙女。据知，阿嫲患有老年痴呆症。

阿嫲的女儿帕帕蒂（68岁）受访时表示，她和女儿外出做工，只有母亲一人在家。

“早上她在家拜神，不知何故将睡房内的床褥点燃，一时间她惊慌失措，呆立在一旁。”

帕帕蒂也说，当时母亲还将自己反锁单位内，直到隔壁家的印尼女佣冲到门前，连声敲门并大声唤她，她才开门，被众人搀扶下楼。

阿嫲被救出后，火势一发不可收拾，整个睡房被烈焰吞噬。

邻居黄女士表示，火焰向上乱窜，迅速蔓延至四楼和五楼。

“四楼屋外的冷气压缩机被点燃，现场一度传出‘轰’的爆炸声，也有玻璃爆裂的声音。距离第一声爆炸声不过两分钟，五楼的冷气压缩机被点燃，再次发出爆炸声。”

尚穆根到场了解情况

建屋局已为受影响居民安排临时住所，确保他们今晚有栖身之所。

内政部长兼律政部长尚穆根大约12点半左右到场了解情况，他先到组屋对面的民众俱乐部关心在那里休息的受影响居民，接着上楼查看事发单位。

也是义顺集选区议员的尚穆根受访时说，火势大约早上8点28分烧起，民防部队8分钟后赶到，10分钟内将火势控制下来。目前市镇会已在对面的民众俱乐部为受影响家庭安排地方休整，并联络建屋局，为他们安排了今晚的临时住所。

完整报道，请翻阅2021年6月29日的《联合晚报》。