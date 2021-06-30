我国预购抗体药物Sotrovimab 用于治疗轻中度冠病患者

我国政府已同制药公司葛兰素史克（GSK）和Vir Biotechnology签订预购协议，购买两家公司共同研发的单克隆抗体药物Sotrovimab。这款抗体药物适用于无需补充氧气但病情可能恶化至出现严重症状的轻度和中度冠病病患。公司也已在流行病特别采用程序下向卫生科学局提交批准申请。

葛兰素史克新加坡医药总监霍恩（Michelle Horn）医生接受本报的电邮访问时说：“作为一款单克隆抗体药物，Sotrovimab可以直接对抗病毒的感染，无需等待人体免疫系统反应。药物通过附着在病毒刺突蛋白质上消灭病毒，也就是阻止病毒进入人体细胞，并清除受感染的细胞。”

她也说，变种毒株和二度感染的风险增加，意味全球必须同时关注疫苗和药物治疗，有效的药物对还未接种或不适合接种的确诊病患非常重要，能避免他们出现严重症状或死亡。单克隆抗体药物也提供额外防护网，对抗可能躲避疫苗或降低疫苗效能的变种毒株。

公司是在2020年10月开展对药物的第三期临床试验，由于疗效显着而提前完成。根据药物对583名确诊病患的效能和安全数据的初步分析，同安慰剂相比，药物可将病患住院治疗或死亡的风险降低85％。公司正和病患进行24周的跟进研究，临床试验最终结果将在今年较迟时候公布。

与安慰剂相比，使用Sotrovimab的病患也没有出现更多不良反应。当中，最常见的不良反应是轻度或中度腹泻和红疹，分别只影响2％和1％测试者。

霍恩医生指出，公司不便透露预购协议细节，包括新加坡购买的剂量和价格。但公司会确保价格合理，有需要的病患也能及时获得治疗。

“单克隆抗体药物适用于不同背景的病患，包括年长者。药物能给予病患立即且有效的保护，在数小时或数天内就发挥作用，无需等待几个星期。”

据悉，本地参与研发和测试的LY- CoV555和TY027等抗冠病药物也采用了单克隆抗体技术。

临床前数据也显示药物针对病毒刺突蛋白质的抗原决定簇（epitode），因此受病毒变种影响的可能性不高。对活病毒和假型病毒检测的体外研究显示，药物在面对四款需关注变种毒株时仍保持活性，研究人员正在研究变种毒株对单克隆抗体的临床影响。

美国食品药品监督管理局已在5月26日授予Sotrovimab紧急使用权，如果也获卫生科学局临时批准，Sotrovimab将是继辉瑞和莫德纳疫苗后第三款在流行病特别采用程序下获批准的医药用品，也是当中第一款用以治疗冠病的药物。