黄循财：我国从三方面着手过渡到疫后新常态

黄循财指出，新加坡作为小型开放经济体，须安全地与世界重新连接。但这必须等到我国达致足够的疫苗接种率，方能实现。

新加坡将从三方面着手，从冠病疫情下逐步过渡到与病毒共存的新常态，安全地与世界重新连接，让企业可在疫后的经济复苏掌握新增长机遇。

财政部长黄循财昨天在新加坡工商联合总会（SBF）常年大会上与350名商界领袖对话时指出，新加坡作为小型开放经济体，须安全地与世界重新连接。但这必须等到我国达致足够的疫苗接种率，方能实现。

在步入新常态前，我国正处于一个过渡阶段，政府在这期间将采取三大策略。

黄循财说：“首先，我们仍须像现在一样实施一些限制，无论堂食或在外群聚。这些限制将持续，但也将随着接种率提高而逐步放宽。

“其次，我们将对已接种者采取不同的措施。这意味着若每个人都接种，我们将可允许较大型的活动或聚会。我们也可让已接种者较自由地旅行，取决于他所到访的国家，（回国时）可能缩短隔离期或居家隔离，或完全无须居家隔离。

年长者未获充足保护前 过早开放或将导致新一波疫情

“第三，我们将逐步开放边境允许更多旅行，不单只让新加坡人出国及回国，也让世界各地人士前来新加坡。”

他警惕，在年长人士未获充足保护的情况下太快或过早开放的国家，不仅将发生高传染率，出现新一波疫情及新感染群，更可能导致更高的住院率，甚至更多死亡病例。这是新加坡要避免的。

同时联合领导政府跨部门抗疫小组的黄循财，是针对与会商界领袖呼吁政府在疫苗接种进度良好的情况下开放边境允许更大程度的旅行时，做出上述回应。

商界代表指出，新加坡必须维持国际商业中心的地位，保持开放与连接，并顾及众多企业在全球的商业利益。此外，许多商家也面对人力短缺的挑战，一些已因此缩减业务规模及将项目延后。

黄循财说：“作为小型开放经济体，新加坡须安全地与世界重新连接。这包括让急需外地员工的领域如建筑业和海事业能够重新引进员工。”

他也呼吁商家通过各种培训计划和职业配对计划，协助员工提升技能及再培训，并充分运用本地人才。

昨天在这场“在疫后经济中越战越勇”对话会上，餐饮及零售业者反映了他们在数码化过程中的挑战，以及电子商务领域中日益激烈的竞争。

黄循财强调，冠病大流行加速了全球各地的数码化进程，本地商家也须快速转型，否则将可能落在海外竞争者之后。他鼓励商家大胆创新，支持员工再培训，让他们更加坚韧，能在疫后的环境中恢复元气，并取得成功。

与会商界领袖期待我国经济在下半年更强劲复苏，并期望在可持续经济领域中争取到更多商机。

黄循财说，新加坡要吸引能为亚洲开发新型城市可持续方案的全球公司进驻，本地商家有望在可持续设计以及电动交通和绿色建筑业等研发领域找到商机。

新加坡工商联合总会透露，去年3月推出的“工业4.0人力资本计划”（Industry 4.0 Human Capital Initiative）至今已协助67家中小企业和大型商家提高生产力及重新设计工作。

工商总会主席林明彦承诺继续与政府及伙伴协会合作，支持商家转型及增长。