本地接种两剂疫苗间隔时间缩短至四周 开放让永久居民和长期证件持有者预约

随着更多疫苗供应运抵我国，再加上全国疫苗接种计划取得良好进展，公众接种两剂疫苗的间隔时间将从六到八周缩短至四周。政府也从今天起开放让永久居民和长期证件持有者预约接种。

根据卫生部文告，截至前天，我国已施打超过530万剂疫苗。约330万人已至少接种第一剂疫苗，相当于六成人口；其中210万人已完成两剂接种。

符合接种条件的60岁及以上者中，约76％已完成或预约接种；45至59岁以及40至44岁这两个年龄段分别有78％和73％已预约或完成接种；包括学生在内的12至39岁者中，近八成已预约或接种。

本月24日至今，已有约5万人将第一剂疫苗的接种日期提前。

为了尽快让更多人至少接种一剂疫苗，政府在上个月18日将接种两剂疫苗之间的间隔从三周至四周延长到六周至八周。

由于疫苗供应可提前运抵我国，再加上已有更多人接种，到了7月下半月，多数符合条件并愿意接种的民众将已至少接种首剂疫苗。政府因此将公众接种两剂辉瑞或莫德纳疫苗的间隔从原本的六到八周缩短至四周。卫生部说，这能确保更多人尽早完成接种。

所有符合条件的公众从昨天起可通过疫苗预约系统，预约间隔四周的接种日期。已经接种第一剂疫苗者，则可使用早前收到的预约链接修改第二剂的接种日期。

另外，由于新加坡公民的接种进度稳定，12至39岁的登记人数也慢慢减少，当局将提前两天开放让永久居民和长期证件持有者接种，他们可从即日起上vaccine.gov.sg登记，收到短信后可上网预约。

尽管全国接种进度良好，不过卫生部长王乙康指出，政府仍担心尚未接种的24％年长者，他呼吁公众鼓励亲友尽快接种。

他在昨晚的面簿贴文中说：“随着新加坡的开放，人与人之间会有更多互动，我们担心这些年长者接触病毒的可能性会更大。”