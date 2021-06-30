扎吉哈：上半年工伤死亡人数达23人 业者应作停工安全检讨防止工伤意外

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈说，工作场所的意外和致命事故逐年减少。不过，他强调，去年工伤死亡率减少，主要是因为我国因疫情而中止部分工作场所活动。

本地工伤事故及致命意外近年逐渐减少，但今年又再上升，2月和6月更是接连发生致命意外，而5月至6月间有九名工人不幸丧命。今年至今的工伤死亡人数达23人，工作场所安全与卫生理事会呼吁各行业公司进行停工安全检讨（Safety Time-Out），以防止更多工伤事故及致命意外发生。