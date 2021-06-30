扎吉哈：上半年工伤死亡人数达23人 业者应作停工安全检讨防止工伤意外 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 发布 / 2021年6月30日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈说，工作场所的意外和致命事故逐年减少。不过，他强调，去年工伤死亡率减少，主要是因为我国因疫情而中止部分工作场所活动。本地工伤事故及致命意外近年逐渐减少，但今年又再上升，2月和6月更是接连发生致命意外，而5月至6月间有九名工人不幸丧命。今年至今的工伤死亡人数达23人，工作场所安全与卫生理事会呼吁各行业公司进行停工安全检讨（Safety Time-Out），以防止更多工伤事故及致命意外发生。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 安全商业环境计划 工作场所安全与卫生理事会 停工安全检讨 兄没阻妹搬进洋房 妹索赔租金不成立 义顺环路火患追踪：主人房焦味呛鼻 居民被逼住别处