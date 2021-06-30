哈莉玛：须为较高学历残障者提供更多机会 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 摄影 / 萧紫薇 发布 / 2021年6月30日 5:00 AM 哈莉玛总统（右）昨日参观美光半导体亚洲公司，了解该公司如何运用科技协助残障员工，并与视障员工黄伟洊（中）进行交流。左为公司设备经理吴家汶。（萧紫薇摄） 字体大小: 小 中 大 有视觉障碍的南洋理工大学学生黄伟洊目前在美光半导体亚洲公司实习，该公司利用科技把文字转为语音，让他能够听得到内容，还可以调整播放速度来提高工作效率。美光半导体亚洲（Micron Semiconductor Asia）是本地第一家签署“协助残障者就业承诺”的科技公司，为残障者营造更具包容性的工作环境。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 残障人士 哈莉玛总统 就业机会 数码科技 兄没阻妹搬进洋房 妹索赔租金不成立 义顺环路火患追踪：主人房焦味呛鼻 居民被逼住别处