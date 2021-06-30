哈莉玛：须为较高学历残障者提供更多机会

有视觉障碍的南洋理工大学学生黄伟洊目前在美光半导体亚洲公司实习，该公司利用科技把文字转为语音，让他能够听得到内容，还可以调整播放速度来提高工作效率。

美光半导体亚洲（Micron Semiconductor Asia）是本地第一家签署“协助残障者就业承诺”的科技公司，为残障者营造更具包容性的工作环境。