涉嫌闯万礼森林保护区 11男女捡榴梿起争执遭逮捕 订户 来自 / 联合早报 文 / 姚可嘉 杨量而 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年6月30日 5:00 AM 在万礼路第16条步道一带有保护区，围起的地方还有警方的“罪案警讯”告示牌，指出曾有13人因蓄意擅闯被拘捕。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 11名男女日前涉嫌擅闯保护区捡榴梿还大打出手遭警方逮捕。受访公众表示，事发地点附近的万礼森林自上周起出现不少人驱车前来捡榴梿，有些人甚至为了争抢地上的榴梿而发生争吵。据《联合早报》了解，事发地点位于万礼路第16条步道（Track 16）附近，被捕的11人来自不同国家，包括新加坡、马来西亚、越南，以及中国等。相信他们是四五组人在凌晨时分到丛林里捡榴梿，并疑似为了争夺榴梿起争执，甚至大打出手。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 擅闯保护区 捡榴梿 兄没阻妹搬进洋房 妹索赔租金不成立 义顺环路火患追踪：主人房焦味呛鼻 居民被逼住别处