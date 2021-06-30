涉嫌闯万礼森林保护区 11男女捡榴梿起争执遭逮捕

11名男女日前涉嫌擅闯保护区捡榴梿还大打出手遭警方逮捕。受访公众表示，事发地点附近的万礼森林自上周起出现不少人驱车前来捡榴梿，有些人甚至为了争抢地上的榴梿而发生争吵。

据《联合早报》了解，事发地点位于万礼路第16条步道（Track 16）附近，被捕的11人来自不同国家，包括新加坡、马来西亚、越南，以及中国等。相信他们是四五组人在凌晨时分到丛林里捡榴梿，并疑似为了争夺榴梿起争执，甚至大打出手。