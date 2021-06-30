对重视环保的林祖慧而言，她以一角钱回扣的方式，鼓励顾客自备容器或袋子装面包。

“我不只要经营素的面包店，还希望提倡环保，但是很多人建议我卖少量的素面包就好，否则生意难做。”

育有二子的林祖慧（54岁）三年前由从事近20年的资深社工一职，跨行创业，当起了面包店的主要经营者。她说：“经营面包店是偶然，基于帮助一位朋友，让他有工作。和先生讨论后，我们决定开素的面包店，因为素食就是环保。”

对重视环保的林祖慧而言，她以一角钱回扣的方式，鼓励顾客自备容器或袋子装面包，但未必获得所有顾客支持。

“有的顾客会认为店主提供袋子是基本，而我们做生意本来就要以顾客为尊，所以我改为鼓励，也将面包袋子设计成提袋的形状，让顾客一提就能带走，不必再装袋。”

开业快三年，林祖慧位在淡滨尼第32街的“雨树面包店”小有成就，林祖慧说：“不是销售成就的开心，而是我发现越来越多人会带袋子来买面包，也有人告诉我不需要回扣。”林祖慧观察，现在每五人中，就有一人自备容器，或不介意一个袋子装数个面包，或不要求多拿一个袋子，这当中大多数是30岁以下的年轻人。

她说：“当时创业只有一个想法，不论做什么行业，爱护地球是每个人的责任。过程非常挑战，譬如我们使用的纸袋一个八分钱，与塑料袋一大包几块钱，这都是成本的差异，但我们守住了。”

年近50岁选择转行，对林祖慧也是一项考验，但她的社工经验很派得上用场，让她这家面包店俨然成了一个邻里的心灵交流与“加油”站。

她说：“因为当过多年的社工，顾客郁闷我能感受到，邻里的学生考试压力大、与父母沟通不顺也会跟我倾诉，我都会关心，也会跟他们聊一聊。”