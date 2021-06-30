疑与妻吵架 男子反锁全家挟持女婴

疑与妻子争吵后，男子带着7个月大的女儿返回父母家，将自己和孩子及父母反锁在家，据知甚至威胁要将亲生骨肉扔下楼，接获通报的民防人员赶紧在楼下放置救生气垫。男子与警方僵持近4小时后，最终遭警方破门逮捕。

这起事件发生在前天（28日）傍晚6时24分左右，地点是兀兰1道第572A座组屋的一个单位。

多名居民告诉《联合晚报》，组屋底层前天傍晚出现多名警员，大家一开始不以为意，岂料到了晚上9时许，10多名民防部队人员出现在组屋底层，一些则要求进入居民的家中。

一名不愿具名的居民听说，一名男子被指带着出生不久的女儿回家看父母，过后不知何故将一家人反锁在屋内。

不愿具名的女邻居则说，涉案单位内住着一对年长华族夫妇。“他们的儿子不时会和老婆来一起来探望他们，但昨天只看到儿子抱着刚出生不久的孙女前来。”

住在事发单位楼下的罗先生（91岁）则说，民防部队人员大约9时到他的家，表示要借用客厅和客房的窗户，“他们只是说楼上发生了一些事，民防人员过后就在我的家里部署。一直到10时20分左右，我听到连续三声‘碰碰碰’的撞击声后，就没有听到其他声响了。”

据《联合晚报》了解，男子疑是和妻子吵架后回父母家，结果酿成这起僵持事件。居民们也听说，男子曾扬言要将孩子扔下楼。

警方受询问时证实在前天傍晚6时24分接到通报，警员到场后发现一名43岁男子将自己和一名70岁男子、一名66岁女子及7个月大的女婴反锁在屋内。尽管警员尝试和男子对话，但男子拒绝开门。

民防部队也表示，在接到通报后到场铺设两个安全气垫，灾难拯救队队员也到场待命。

警方在晚上10时20分成功进入单位内，将男子逮捕归案。没有人在案件中受伤。

完整报道，请翻阅2021年6月30日的《联合晚报》。