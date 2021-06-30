她指邻居乱丢垃圾 邻居指她摆“小纸人”

后港邻居纠纷，妇女申诉邻居杂物乱放，还在门前丢垃圾，邻居却反指女郎在门口祭祀，摆出纸扎“童男童女”阵，深夜吓坏人。

这场邻居纠纷发生在后港6道第527座组屋，居民陈女士（37岁，公务员）告诉记者，自一家人两年前搬进单位，邻居就以杂物堆满角落，使她无法打开客厅的窗户。

她透露，搬入单位前，因需要进行装修工程，她担心打扰邻居，还送食物请求邻居谅解。

怎料装修期间，邻居指家中漏水是他们引起的，双方有过争执，后来陈女士搬进单位后，邻居更是把洗好的鞋子摆在她大门前晾干。

“他们还在角落堆放杂物，鞋柜直接放在我们客厅窗口外，又把鞋子放在柜子上，我们怎么开窗？”

除此之外，邻居还在她门前烧冥纸，导致单位乌烟瘴气，她也频频联系当局处理。

后来，邻居虽清除杂物，但困扰没结束，她指邻居不仅在走廊乱丢垃圾、横着晒衣服、甚至怀疑对方找人来摁门铃骚扰。

邻居吴先生（51岁）则回应，陈女士搬来前，房子空置两年，导致他们习惯使用走廊上的空间。

当天晾晒鞋子，妻子发现后已第一时间向陈女士道歉，并收回鞋子，之后被当局告知清理走廊，也即刻处理，对此问心无愧。

至于乱丢垃圾，吴先生表示，当时刚完成家居改进计划，他是在捡垃圾，却被陈女士误会。

吴先生反指，陈女士曾在门外摆放冥纸和纸扎“童男童女”，还称在角落头看见前屋主的鬼影，认为陈女士故弄玄虚想要吓唬他们。

对此，陈女士澄清，前屋主过世，而根据华人习俗祭拜，为了好送对方上路，但基于家中拜神，不便把祭拜孤魂的冥纸带进屋里，才会在家门外进行。

完整报道，请翻阅2021年6月30日的《新明日报》。