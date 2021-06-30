涉卖盗版光碟 男子本地躲追捕15年后落网

男子在哥哥的店打工卖盗版光碟，遇警方扫荡行动后，原要和哥哥潜逃至马国避风头，最后却打退堂鼓，躲在本地逃避警方眼线长达15年，直到2018年要申请护照时落网。

被告陈宏英（47岁）承认一项触犯版权法令（Copyright Act）的控状，昨天被判罚款3500元。案情显示，由于被告欠哥哥陈宏进（53岁）好几百元，因此在2003年1月间，应哥哥要求到后者位于宏茂桥6道第722座组屋的盗版光碟店工作抵债，职务包括确保员工没有私吞公款，以及收银机有足够散钱。

被告在店里工作约两周，之后叫另一名哥哥陈宏川（48岁）顶上。

警方后来于2003年2月25日，在全岛展开扫荡行动，突击陈宏进多家盗版光碟店。

警方从陈宏进的宏茂桥店中起获了2万1700张光碟、295元现金、收银机和一台电脑。

在兀兰关卡突感不祥

陈宏进于当天打电话给被告说他的店全被扫，叫被告同他一起潜逃至马来西亚避风头。

两人当天开车到兀兰关卡，被移民与关卡局人员要求把车子停在一边。

被告有不祥预兆，以为他与陈宏进会被逮捕，最后决定留在新加坡，让陈宏进独自一人开车入境马国。

被告期间一直待在新加坡，直到2018年9月3日，到移民与关卡局大厦去申请护照时被逮捕。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年6月30日的《新明日报》。