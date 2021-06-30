熟食中心并肩座位引议 食客：没安全距离 订户 来自 / 新明日报 文 / 林艺君 吴依瑾 发布 / 2021年6月30日 2:45 PM 凤山熟食中心出现多个并肩两人座位，一些摊贩和食客认为没有安全距离，吃饭时甚至会经常手肘相碰。（林艺君摄） 字体大小: 小 中 大 限两人堂食期间，凤山熟食中心部分座位安排为两人并肩，摊贩申诉，这样的安排影响客流量，公众则质疑“哪里有安全距离？”我国从本月14日起迈入高警戒解封第三阶段，并从21日起允许最多两人堂食，包括熟食中心在内的各大食肆都根据最新规定，对座位进行调整，包括封住部分座位。一名陈姓读者昨天（6月29日）致函《海峡时报》言论版说，他上周走访的多个熟食中心都遵守最多两人座位安排，但凤山熟食中心的座位安排则显得“尤为奇特”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 凤山熟食中心 并肩座位 冠状病毒19 安全距离 【漫画】转业从自我评估开始 小六会考换新制度 “不必再追那最后一分”