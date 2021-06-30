熟食中心并肩座位引议 食客：没安全距离

限两人堂食期间，凤山熟食中心部分座位安排为两人并肩，摊贩申诉，这样的安排影响客流量，公众则质疑“哪里有安全距离？”

我国从本月14日起迈入高警戒解封第三阶段，并从21日起允许最多两人堂食，包括熟食中心在内的各大食肆都根据最新规定，对座位进行调整，包括封住部分座位。

一名陈姓读者昨天（6月29日）致函《海峡时报》言论版说，他上周走访的多个熟食中心都遵守最多两人座位安排，但凤山熟食中心的座位安排则显得“尤为奇特”。