兄没阻妹搬进洋房 妹索赔租金不成立

母亲生前出于善意决定让子孙可免费入住自己留下来的洋房，却导致子女为入住洋房对簿公堂多年。司法委员认为哥哥只是关注妹妹带来的两只狗，并没有阻止妹妹搬进洋房，因此妹妹索讨租金赔偿的诉求无法成立。

他也劝兄妹俩化解恩怨，尽早寻回当年同住一屋檐下的欢乐时光。

《联合晚报》早前报道，妹妹吴罗萨琳（66岁）起诉三哥吴连秋（79岁）和三嫂等人，指他们阻挠她搬入母亲生前留给子女的洋房，因此要追讨自己在外租房所花费的7万1083元租金。

案件本月份在高庭举行了六天聆讯，司法委员菲立·惹耶勒南本周一（28日）发表书面裁决。

这起纠纷源于吴家母亲生前所立下的遗嘱。母亲在2002年3月22日去世，留下高文路61号的洋房给10个子女及一名孙子。

母亲在遗嘱中交代，11人可以随时入住洋房，且不用支付任何租金。

2017年，妹妹带着一只黄金猎犬及一只拉布拉多打算搬入洋房，但她声称兄嫂以“狗太危险”为理由而把她挡在门外。

妹妹随后入禀高庭，寻求批准她带着爱犬搬入洋房的庭令；朱汉德法官当时认为，兄嫂并没有反对妹妹入住，高庭也不是一个发出“养狗执照”的地方。

2019年7月，妹妹终于顺利带着狗儿入住洋房，但她仍感到不满，她认为兄嫂等人多方阻挠，导致她从2017年至2019年在外租房。

但司法委员认为，三哥从未反对妹妹入住洋房，事实上，妹妹在洋房里一直有一个属于自己的房间，多年来能够进出自如。

而三哥所关注的是狗儿带来的卫生问题，例如粪便与口水弄脏地板时却未及时清理，但妹妹一直没对三哥的担忧做出正面回应。

司法委员最终判妹妹败诉，他希望兄妹俩来到晚年，能找回当年与母亲同住一屋檐下时，所曾共享的欢乐时光。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年6月30日的《联合晚报》。