汤东线第二阶段 六地铁站8月底通车

交通部长易华仁昨天宣布，汤申—东海岸线第二阶段的六个地铁站，将于8月28日正式通车。这六个地铁站是春叶、伦多、美华、光明山、汤申上段和加利谷站。

因冠病疫情延迟启用的汤申—东海岸线第二阶段的六个地铁站，将于8月28日正式通车。

这六个地铁站是春叶、伦多、美华、光明山、汤申上段和加利谷站，其中加利谷站是与地铁环线衔接的转换站。

交通部长易华仁昨天（6月30日）到汤东线加利谷站视察时，宣布这条地铁线第二阶段的启用日期。

他在致辞时指出，第二阶段通车后，可助乘客节省乘车时间。以共和理工学院学生为例，若从新民一带搭汤东线列车至学校附近的兀兰北站，乘车时间可减半至25分钟。

随着汤东线第二阶段投入运作，约10万住户只须步行不到10分钟，就能到汤东线地铁站搭车。该线全面通车后，受益住户会进一步增至超过24万个。

站内设计更具包容性 方便年长及行动不便乘客

易华仁也说，当局将让公共交通网络更具包容性，方便所有乘客使用，例如位于新加坡视障人士协会和特别教育学校励航学校（Lighthouse School）附近的加利谷站，站内的电梯按钮、月台座椅，以及指示牌等都照顾到视障者的需求。

此外，汤东线站内的楼梯扶手设有照明，可加强梯级的能见度；月台座椅也有靠背和扶手，方便年长及行动不便的乘客。

汤东线是我国第六条地铁线，全面通车后会连接至五条现有地铁线及兴建中的跨岛线。另外，这条地铁线也与南北线并行，有助于承载额外的乘客量，进一步提高地铁网络的韧性。

易华仁也强调，除了扩大地铁网络的覆盖范围、加强地铁韧性，另一个关键是要维持地铁网络的可靠性。

“我们在过去几年已经取得良好进展，我感谢陆路交通管理局、地铁业者、技术人员、工程师和地铁站人员所付出的努力。我们必须不懈努力，继续达到百万目标。”

百万目标指的是地铁每行驶100万公里才发生一起延误超过五分钟的事故。根据陆交局网站的最新资料，去年4月至今年3月间，我国地铁网络平均每行驶170万3000公里才发生一起事故。

全长43公里的汤东线分五个阶段通车，第一阶段的三个地铁站，即兀兰北、兀兰和兀兰南已在去年1月底通车。第二阶段原本预计去年12月前启用，但因疫情耽误工程进度而两度延后启用。

易华仁指出，疫情为汤东线的建设工程增添难度，员工得适应新的工作模式，包括每两周接受冠病检测、分组工作并错开上班时间等，“多亏有了技术人员、工程师和地铁站人员的个人牺牲，才能促成汤东线第二阶段的启用。”

陆交局指出，汤东线第二阶段已进入检测系统和调试的最后阶段。当局正进行测试，确保新启用的地铁站能与第一阶段的地铁站同时顺利运作。

汤东线由SMRT经营，全线通车初期每天的乘客量预计约50万人次，长远将增至约100万人次。