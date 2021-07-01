亨德申路第91座组屋 三户五人确诊冠病 16层楼居民强制检测

红山一带的亨德申路第91座租赁组屋有来自三户人家的五人确诊感染冠病。亨德申路第91座组屋距离目前最大的活跃感染群红山景巴刹与熟食中心不足600米，步行六分钟即可到达。

红山一带的亨德申路第91座租赁组屋有来自三户人家的五人确诊感染冠病，该座组屋所有居民昨天接受强制冠病检测，以遏止更广泛的社区传播，