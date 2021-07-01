亨德申路第91座组屋 三户五人确诊冠病 16层楼居民强制检测 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 摄影 / 萧紫薇 发布 / 2021年7月1日 5:00 AM 亨德申路第91座组屋有360个单位，居民昨天收到通知单或手机短信后，陆续从上午9时起前往检测站接受冠病检测。图左为这座组屋旁的废水取样装置。（萧紫薇摄） 字体大小: 小 中 大 红山一带的亨德申路第91座租赁组屋有来自三户人家的五人确诊感染冠病。亨德申路第91座组屋距离目前最大的活跃感染群红山景巴刹与熟食中心不足600米，步行六分钟即可到达。红山一带的亨德申路第91座租赁组屋有来自三户人家的五人确诊感染冠病，该座组屋所有居民昨天接受强制冠病检测，以遏止更广泛的社区传播， 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 亨德申路 组屋 红山 冠状病毒19 怡丰城 港湾中心 【漫画】转业从自我评估开始 小六会考换新制度 “不必再追那最后一分”