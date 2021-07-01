毗邻女佣中介中心有职员确诊 加东购物中心自发彻底消毒

当局虽没要求展开清洁和消毒工作，加东购物中心前晚自发进行彻底消毒，让公众可安心购物。

加东购物中心两家毗邻的女佣中介中心有两名职员确诊，分别是Central Recruitment Solutions Pte Ltd和Top Employment Pte Ltd。

另外，加东购物中心的Union United Employment女佣中介公司从本月5日至14日，也连续10天每天都有病患到访。