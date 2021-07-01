毗邻女佣中介中心有职员确诊 加东购物中心自发彻底消毒 订户 来自 / 联合早报 文 / 卓彦薇 摄影 / 龙国雄 发布 / 2021年7月1日 5:00 AM 为让公众安心购物，加东购物中心前晚聘请专业消毒人员，进行彻底消毒工作。（龙国雄摄） 字体大小: 小 中 大 当局虽没要求展开清洁和消毒工作，加东购物中心前晚自发进行彻底消毒，让公众可安心购物。加东购物中心两家毗邻的女佣中介中心有两名职员确诊，分别是Central Recruitment Solutions Pte Ltd和Top Employment Pte Ltd。另外，加东购物中心的Union United Employment女佣中介公司从本月5日至14日，也连续10天每天都有病患到访。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 加东购物中心 女佣中介 冠状病毒19 确诊病例 消毒 【漫画】转业从自我评估开始 小六会考换新制度 “不必再追那最后一分”