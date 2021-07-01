毗邻女佣中介中心有职员确诊 加东购物中心自发彻底消毒

订户

来自 / 联合早报

文 /
卓彦薇

摄影 /
龙国雄

发布 / 2021年7月1日 5:00 AM

为让公众安心购物，加东购物中心前晚聘请专业消毒人员，进行彻底消毒工作。（龙国雄摄）
为让公众安心购物，加东购物中心前晚聘请专业消毒人员，进行彻底消毒工作。（龙国雄摄）

字体大小:

当局虽没要求展开清洁和消毒工作，加东购物中心前晚自发进行彻底消毒，让公众可安心购物。

加东购物中心两家毗邻的女佣中介中心有两名职员确诊，分别是Central Recruitment Solutions Pte Ltd和Top Employment Pte Ltd。

另外，加东购物中心的Union United Employment女佣中介公司从本月5日至14日，也连续10天每天都有病患到访。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容