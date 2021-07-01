火烧警岗宣泄对政府不满 督工判监三年九个月鞭六下 订户 来自 / 联合早报 文 / 郭培贤 发布 / 2021年7月1日 5:00 AM 被告希瓦普拉卡斯于去年3月12日晚上11时左右在加冷邻里警岗前放火，还用红色喷漆在组屋底层的七个柱子上涂写“ISIS”字眼，但经调查后确认他与恐怖分子毫无关系。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 认为上街抗议不足以宣泄对政府的不满，31岁安全督工企图火烧加冷邻里警岗，15分钟内造成16次爆炸，爆炸声引起56名公众报警。希瓦普拉卡斯（Sivaprakash s/o Mailravanan）落网后被控五项涂鸦、恶作剧纵火，以及持有危险武器等罪名。他承认其中三项罪名，余项交由法官考虑后，被判坐牢三年九个月及鞭打六下。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 涂鸦 恶作剧纵火 【漫画】转业从自我评估开始 小六会考换新制度 “不必再追那最后一分”