仁慈医院音乐治疗师余贤芳会根据年长者的需求和健康状况，量身打造适合的音乐治疗方案。

听音乐不仅能让人放松心情，也对促进病患的身心健康起到正面的效果。精通钢琴、低音提琴和贝斯等乐器的余贤芳（25岁）在完成心理学学位后，决定到仁慈医院担任音乐治疗师，希望通过自己对音乐的热忱和心理学专业，改善年长病患与院友的身心健康。

余贤芳从小学钢琴，到了中学时期才开始接触低音提琴和贝斯，对音乐和弹奏乐器充满热忱。她在大学就读心理学系时，偶然接触音乐治疗，便决定在毕业后，成为一名音乐治疗师。

“这份工作很好地结合我对音乐的热忱和专业技能，同时也改善院友的生活，很有意义。”

余贤芳加入仁慈医院约半年，主要工作包括根据年长者的需求和健康状况，量身打造适合他们的音乐治疗方案。每一次的音乐治疗长达半小时至45分钟，从挑选歌单、即兴创作，到与年长者弹奏和歌唱都一手包办。

余贤芳也为仁慈疗养院的院友提供音乐治疗。余贤芳说，院友们长时间住在一起，因此她会以小组的方式进行治疗，从而增进院友的感情。音乐治疗也能帮助患有失智症的年长者更好地表达自己，提高自信心。

余贤芳说，一些慢性病患者的病情较为严重，看到他们的情况因音乐治疗有些许的改善，让她非常有满足感。

“一些患者不太能做出反应，但在接受音乐治疗后，他们开始能更专注地看着你、更常眨眼睛或是控制自己的呼吸等，看得出他们的情况有所改善。”