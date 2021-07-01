“新空下”新谣音乐分享会从5月初展开，24日至28日期间，超过2000名学生在线上观看。参与分享会的六所学校包括南华中学、克信女子中学、德明政府中学、诺雅初级学院、国家初级学院和培才中学。

在今年的“新空下”新谣音乐线上分享会上，弹唱人“新声代”歌手张嘉思和黄铃贻为同学们演唱多首脍炙人口的新谣歌曲，还为同学们介绍新谣和讲解歌曲的含义。

国家初院中二生杨立湘（14岁）说：“音乐分享会很有意义，它让我对新谣有更深的了解，对创作曲和词更加有兴趣。”

更了解歌词的含义

“新空下”分享会去年因疫情取消，今年首次转为线上举行，同学们仍非常享受。

参与分享会的受访同学都接触过新谣，熟悉的歌曲包括《小人物的心声》《细水长流》和《城里的月光》等。南华中三生严嘉颖（14岁）觉得，虽然已对新谣略懂一二，但两位歌手的讲解让自己更了解新加坡昔日的面貌。

两位“新声代”歌手以幽默风趣的方式为学生讲解歌词的含义。克信女中中三生吴思琪（14岁）告诉《逗号》，分享会让自己获益不浅，例如学到了《邂逅》中“彳亍”这个生词，以及更了解《水的话》的歌词的含义。

从新谣认识本土文化

参与分享会的学校老师认为，新谣对学生学习华文有不少好处。南华中学教师陈建东（31岁）说：“新谣歌曲给予学生不一样的学习体验。”他觉得认识新谣歌曲能深化学生的阅读和写作能力，在口试或作文中，学生能以新谣为例，讨论本土文化与艺术相关的课题。

培才中学华文科主任莫伟武（33岁）认为，现在的学生大多都不熟悉新谣，或不知道新加坡曾经有过那一段光辉岁月。“认识新谣能让学生感受到华文华语在韵律上的优美，贴近本土文化的歌词也能带给学生一种亲切感。”

“新空下”由推广华文学习委员会主办，裕廊先驱初级学院、弹唱人制作室和《联合早报》联办。“新空下”音乐分享会共20场，在不同中学、高中和初院举行，至7月26日结束，预计超过6500名学生参与。