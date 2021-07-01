饱受二手烟困扰 妇女为存证记录邻居抽烟次数 订户 来自 / 新明日报 文 / 刘丽敏 摄影 / 陈佩敏 发布 / 2021年7月1日 2:35 PM 钟女士投诉新住户抽烟次数更频密，最高峰可达一天16次。 字体大小: 小 中 大 楼下抽烟住户搬走，迎来的新邻居夫妻竟又是烟民，抽烟次数更频密，妇女为存证，日日记录邻居的抽烟时间表，两周超过150次。钟女士（52岁，自雇人士）申诉，她住在武吉班让环路第241座组屋9楼20年，长期饱受楼下单位传出二手烟的问题困扰。“我原以为楼下单位的住户搬走，可摆脱二手烟，岂料5月份搬来一对年轻夫妻与小孩，两夫妻也是烟民。以前只有厨房闻到烟味，如今房间窗户甚至厕所都可以闻到烟味，几乎每隔一小时就能闻到。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 武吉班让 抽烟 二手烟 菲佣多次虐待雇主幼儿 另一女佣拍视频告发 考等同于O水准的数学科 9岁小神童获93高分拿A+