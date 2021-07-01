饱受二手烟困扰 妇女为存证记录邻居抽烟次数

楼下抽烟住户搬走，迎来的新邻居夫妻竟又是烟民，抽烟次数更频密，妇女为存证，日日记录邻居的抽烟时间表，两周超过150次。

钟女士（52岁，自雇人士）申诉，她住在武吉班让环路第241座组屋9楼20年，长期饱受楼下单位传出二手烟的问题困扰。

“我原以为楼下单位的住户搬走，可摆脱二手烟，岂料5月份搬来一对年轻夫妻与小孩，两夫妻也是烟民。以前只有厨房闻到烟味，如今房间窗户甚至厕所都可以闻到烟味，几乎每隔一小时就能闻到。”