少女偕友劫德士 司机被殴至失忆

16岁少女和3少年闲来无事，临时起意深夜搭霸王德士，再趁机抢劫伤人，德士叔被拳打至头部受伤失忆。

这起抢劫案发生在去年10月8日晚上11时43分，地点是双溪登雅路的路段。

被告面对五项控状包括偷窃、抢劫兼伤人、破门行窃和提供虚假资料等，控方以其中两项提控。由于被告涉事时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道被告的名字和资料。

3同伙13至15岁

案情显示，事发当晚7时许，16岁的被告和三名年龄分别13岁、14岁和15岁的少年在武吉甘柏地铁站见面，并在附近的小桂林公园闲逛。

其中一名少年突然提议搭霸王车，再打抢德士司机，另三人同意，并计划好如果德士司机跑下车追他们，他们就动手打司机并拿走他的钱。

四人从小桂林乘搭德士前往惹兰南山的一处重型车停车场，抵达目的地后四人下车也没付车费，但德士司机并没下车要求他们付钱。

预先策划抢钱伤人

四人决定继续他们的“壮举”，再一次乘搭另一趟霸王车，他们进一步商定，这一次如果德士司机还不下车，他们就打开驾驶座的车门痛打他，以便抢钱。

约晚上11时30分，在他们抵达双溪登雅路的偏僻处时，他们要求德士司机停车，下车后，被告走到德士后方，帮忙“看水”。

另三人则到司机车门旁，让对方下车，其中一人告诉司机有人想和他通电话，司机拒绝后，少年便向他的脸挥了一拳。另一人也加入攻击司机的行列，给了他一拳。

随后，这些人在驾驶座旁边发现德士司机的钱包，从中取走256元后，逃离现场，躲在附近的一个农场。

他们最终通过其中一少年母亲的Grab账号叫了车前往怡丰城。

四人平分抢来的钱，被告得到64元，并把钱花在个人开销上，被捕后也没赔偿受害人。

德士司机事后报警指被袭击和抢劫，并到黄廷方医院求医。

根据医疗报告显示，德士司机前额血肿和淤青，右脸颊也有淤伤。他被诊断为头部受伤，患有失忆症以及头皮血肿和擦伤。

少女昨认罪痛哭

被告抱着母亲痛哭。

被告昨日（6月30日）认罪，在进入被告席之前抱着她的母亲哭泣。

法官要求提呈报告，以确定被告是否适合接受缓刑监视或被判入青年改造所。在这期间，被告将还押一周。

法官说，这一周可以让她了解监狱里的情况，并希望可以作为警钟。案展至7月7日下判。

另三个同谋中，13岁少年日前认罪被判24个月的缓刑监视，另两名少年的案件还在审理中。

完整报道，请翻阅2021年7月1日的《新明日报》。