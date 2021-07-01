28岁电玩椅公司老板 砸5100万四天买2豪宅

28岁的电玩椅公司创办人兼总裁洪正伟，在一个星期内以5100万元，先后买下超豪华别墅和豪华公寓。

洪正伟是圣临（Secretlab）公司的创始人，公司专门设计及售卖电玩家的电玩椅子。他在6月24日履行住宅选购权，买下位于加利谷山的一间优质洋房。优质洋房占地2万3424平方尺，洪正伟以每平方尺1537元、总额为3600万元的售价买下。

洋房的售价不但创下每平方尺最高售价的纪录，房产专家认为，这也让加利谷山一带的优质洋房坐地起价10%。

每年售出百万电玩椅

洪正伟和另一名合伙人朱维申创办的电玩座椅公司，大约雇有200名员工，他去年获得新加坡年度企业家奖。

公司每年出售的电玩椅子多达100万张，顾客来自60个国家。在居家办公期间，电玩椅的销量更是大热，连非电玩人士也来购买。

看屋看两年 隔4天成交两豪宅

买下豪宅的4天后，洪正伟又通过世邦魏理仕（CBRE）房地产公司，以1500万元买下植物园附近Leedon Residences三层的顶楼豪华公寓单位。

据代理经纪人向《海峡时报》透露，洪正伟看屋及周详考虑了两年，才做出买屋决定。

据了解，洪正伟准备拆除优质洋房进行重建，这期间他将住进豪华公寓。对他来说，公寓地点好，也是他的投资。

据了解，洪正伟是看上优质洋房的占地够大，地势较高，视野无遮挡，能坐看新加坡马球俱乐部和快乐山的绿林草地，而且地点宁静、有隐私。

他会选中植物园附近的豪华公寓，理由之一也是地点较为隐秘而有绿意。

