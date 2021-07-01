疫中赌球消遣 当心染瘾难戒

欧洲足球锦标赛开踢后，多个非法赌博网站变得活跃，非法赌博短信也不停广发。受访辅导员指出，疫情期间不少人把赌球当做娱乐消遣，也有人以为只在欧锦赛才下注无伤大雅，却可能被网站五花八门的赌博内容吸引而深陷赌海，无法自拔。

飞跃家庭服务中心主任凌展辉接受《联合晚报》访问时指出，疫情期间大家长时间待在家，加上居家办公不需要早起到公司，本来工作忙碌的人都可能较有时间追看欧锦赛。

他说，有些人在看球的时候为了寻求刺激感而下注赌球，有些人则当作娱乐消遣，毕竟疫情期间不能出国旅行，他们以为下注100元是小赌怡情，但有很多人往往在不自觉的情况下越赌越大。

凌展辉说：“当你看球时又会收到下注的简讯，只要点击进入网站就能下注，不少人抱着只是趁着欧锦赛去网站下注，怎知赌博网站内容五花八门，各种赛事都能赌，不少人因此深陷其中。”

亚杜兰生命辅导中心主席王其俊则说，在欧锦赛期间，一直收到的赌博短信，简直防不胜防，最好就是不要去碰。而一旦染上赌瘾，就必须下定决心戒赌。

他举例，曾经有一名上市公司的老板因染上赌瘾，赌博输掉了3000万新元，他为了家庭生活，自己前来求助，在辅导员的开导之下，也放下自尊当起私召车司机赚钱糊口，也戒掉了赌瘾。

王其俊说：“下定决心戒赌，自行前来寻求帮助的成功率较高，若是有家人在旁支持自然是更好。”

网上非法赌球可监最长半年

警方提醒国人，网上非法足球的投注违反远程赌博法令，是属于犯法行为。

警方上个月11日在面簿发文，提醒公众在欧锦赛期间，公众会收到各种非法赌博公司的宣传信息，大家千万别相信和尝试下注。

警方说，上网下注赌博是违反远程赌博法令的行为，罪成可被罚款高达5000元或坐牢长达六个月，或两者兼施。若是收到这类信息，可以拨打警方热线1800-255-0000或是通过I-Witness提供详情。

完整报道，请翻阅2021年7月01日的《联合晚报》。