王乙康：12日可能放宽堂食人数

卫生部长王乙康透露，我国可能在今年底前允许新加坡人出国旅游，回国后也不必履行居家通知。一些可能的目的地包括香港、美国和部分欧盟地区。

我国正探讨从本月12日起进一步放宽堂食人数等防疫措施，并有可能在今年底前重新开放度假旅游。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康昨天（7月1日）在《海峡时报》访谈节目中分享配合我国逐步开放的三个阶段性目标。

他指出，政府正探讨从本月12日起允许更多人一起堂食，同时也在考虑是否放宽其他限制。“这些措施的放宽较少取决于疫苗接种率，更多的是看感染群是否已经受控。”

在此之后，我国探讨进一步开放的另外两个目标是，到了本月下半月，让半数人口完成疫苗接种，以及在国庆日前后，让三分之二的人口完成接种。

王乙康说，希望在冠病成为地方性流行病的阶段之前，能以国庆庆典作为进一步开放的里程碑。我国过渡到新常态的过程将会循序渐进，而不是突然的转变。

他解释，这么做的好处在于能够及时管控风险，以防一些场合带来过高风险，而且人们也能逐渐适应，而不是期待着全面解封的“大日子”。

我国从上周一起恢复堂食和室内运动，每组不得超过两人。抗疫跨部门工作小组早前表示，到了本月中，除非出现超级传播事件或大型感染群，这些活动的人数限制将增至五人，但当时没有公布具体日期。

针对三分之二的人口接种率，王乙康认为这仍不足够，因为专家预测至少需要八成人口接种，才能达到对德尔塔变种毒株的群体免疫。

不过，未来可能出现更多变种毒株，即使无法达到群体免疫，人们仍可与已成为地方性流行病的冠病共存，虽然还是有人会感染病毒，但并无大碍。

他也提醒，重症风险较高的年长者需要更多保护，因此接种率越高越好。

此外，王乙康透露，我国可能在今年底前允许新加坡人出国旅游，回国后也不必履行居家通知。一些可能的目的地包括香港、美国和部分欧盟地区。

他指出，当一个地区的感染率跌至每10万人中少于三起确诊病例，同时疫苗接种率也持续上升，新加坡就应认真考虑将这些地区作为不错的旅游目的地。

最新数据显示，美国每日新增病例的七天移动平均数自上月中开始趋稳，保持在1万1500起左右，相当于每10万人中有3.5人确诊。截至前天，约47.2％的美国人口已完成两剂疫苗接种。

被问及新加坡和香港的航空泡泡是否有望重启，王乙康打趣说：“从现在开始，我们要称它为‘航空走廊’。我认为‘泡泡’这个词有点不吉利。”

新港航空泡泡计划可谓一波三折，最早拟于去年11月开始实施，却因香港第四波疫情暴发而无法启动。在香港疫情缓和之后，双方原本计划今年5月26日重启，又因我国的无关联社区病例攀升而再度喊停。

王乙康说，如今新港疫情已趋向稳定，而且都在为民众接种疫苗，目前两地都处于有利条件来重新商讨航空泡泡事宜。据早前宣布，新港已同意在本月初进行磋商，再敲定重启日期。