建屋局预估数据：本地第二季组屋转售价上升2.8％

本地整体组屋转售价连续五个季度上扬，建屋发展局预估数据显示，与今年首季相比，第二季整体转售价上升2.8％，不过增幅低于首季的3％。

房地产分析师指出，如果建筑业人力短缺情况持续，导致预购组屋建筑工程延期，部分买家会转向转售组屋市场，推高需求。估计这将带动下来两季的组屋转售价，每季增幅可达3%。

包括昨天（7月1日）公布的预估数据在内，过去五个季度以来，每季整体组屋转售价增幅介于0.3%至3.1%。当局将在本月23日公布完整的第二季组屋转售数据。

冠病疫情过去一年多来在全球肆虐，我国多个客工宿舍去年也一度出现多起冠病病例。再加上印度、孟加拉等国家的疫情仍持续蔓延，政府早前收紧边境管控进一步影响建筑业，使得原本预计延误六至九个月的预购组屋项目，可能会再推迟三个月或更长时间竣工。

新加坡国立大学房地产与城市研究院副院长李乃佳博士受访时说，如果预购组屋工程延期的情况持续，部分买家会选购转售组屋，推高市场需求和售价，下半年每季仍可能出现2%至3%的整体价格增幅。

但他也说，如果南亚一带的疫情受控，业者能引进更多客工，改善新组屋供应情况，转售价可能从明年下半年起开始回稳。

颜金勇：当局将开始让更多客工女佣入境本地

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇上周在记者会上表示，当局将开始让更多客工和女佣入境本地，至于能开放多少人入境则取决于客工和女佣来源地的冠病疫苗接种率和疫情情况。

另外，金融管理局局长孟文能前天也指出，尽管我国去年面对疫情的打击，经济陷入衰退，今年的疫情风险也难以预料，但房地产市场表现极为坚韧。政府不认为市场过热，目前无须推出新的房地产降温措施。

橙易产业研究与分析部高级副总裁孙燕清受访时指出，这似乎意味着当局近期内出台房屋降温措施的可能性不高。

但她指出，就算当局出台政策暂时减缓组屋转售价增幅，要是新组屋供应因建造工程延误而持续短缺，组屋转售价还是可能继续上升。当务之急还是得加快工程步伐，增加预购组屋供应。

李乃佳则指出，组屋转售价过去四季的增幅是值得关注的，让他联想到2010年组屋转售价大幅上升的情况。

从2009年第二季至2013年第二季，组屋转售价连续出现17个季度增长，其中最大季度增长为4%。单是2010年，全年增长就达13.4%。

李乃佳估计，当局应该正密切关注情况，确保整体价格没有飙升。

他说，如果当局须介入，或会针对性地微调组屋转售政策，以确保须要组屋的国人仍能负担得起房价。