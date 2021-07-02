新邮政发行“最高”纪念邮票 庆祝过去10年本地绿化成果 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 发布 / 2021年7月2日 5:00 AM 这套纪念邮票在各邮局、集邮店及shop.singpost.com上发售。（新邮政提供） 字体大小: 小 中 大 为了庆祝过去10年“空中花园绿意”项目的绿化成果，新邮政昨日发行了一套六枚的纪念邮票。这套邮票每枚高度为81.6毫米，使本地发行的邮票达到历来新“高度”。六枚邮票以新加坡的绿色建筑为主题，设计分别为2010年竣工的邱德拔医院、2016年的豪亚酒店、2017的海军部村庄、2018年的星耀樟宜、2015年的杜生阁（SkyTerrace@Dawson）以及2015年的李光前自然历史博物馆。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 邮票 建筑 新邮政 菲佣多次虐待雇主幼儿 另一女佣拍视频告发 考等同于O水准的数学科 9岁小神童获93高分拿A+