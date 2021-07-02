新邮政发行“最高”纪念邮票 庆祝过去10年本地绿化成果

为了庆祝过去10年“空中花园绿意”项目的绿化成果，新邮政昨日发行了一套六枚的纪念邮票。这套邮票每枚高度为81.6毫米，使本地发行的邮票达到历来新“高度”。

六枚邮票以新加坡的绿色建筑为主题，设计分别为2010年竣工的邱德拔医院、2016年的豪亚酒店、2017的海军部村庄、2018年的星耀樟宜、2015年的杜生阁（SkyTerrace@Dawson）以及2015年的李光前自然历史博物馆。