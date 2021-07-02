雅西西慈怀办线上义走义跑 筹集礼券感谢护士付出

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来自 / 联合早报

文 /
陈歆媁

摄影 /
白艳琳

发布 / 2021年7月2日 5:00 AM

雅西西慈怀病院昨日发起感谢护士线上义走义跑活动，感谢护士们的付出。(白艳琳摄）
雅西西慈怀病院昨日发起感谢护士线上义走义跑活动，感谢护士们的付出。(白艳琳摄）

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为庆祝今年的护士节，雅西西慈怀病院昨天发起义走义跑活动，为护士筹集礼券，感谢他们的付出。

雅西西慈怀病院的护士为照顾临终病患，每日必须步行12公里。为表感激，雅西西慈怀病院昨日为院下护士发起感谢护士的线上义走活动，鼓励公众通过步行、跑步和捐款活动，向护士表示感激。

每100公里，阿迪达斯（Adidas）新加坡会赠送一张价值100元的礼券，让雅西西慈怀病院护士购买鞋子。累积了15000公里的目标时，院下的每一名护士将会在护士节当天，收到100元的礼券。

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