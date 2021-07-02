雅西西慈怀办线上义走义跑 筹集礼券感谢护士付出 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈歆媁 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年7月2日 5:00 AM 雅西西慈怀病院昨日发起感谢护士线上义走义跑活动，感谢护士们的付出。(白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 为庆祝今年的护士节，雅西西慈怀病院昨天发起义走义跑活动，为护士筹集礼券，感谢他们的付出。雅西西慈怀病院的护士为照顾临终病患，每日必须步行12公里。为表感激，雅西西慈怀病院昨日为院下护士发起感谢护士的线上义走活动，鼓励公众通过步行、跑步和捐款活动，向护士表示感激。每100公里，阿迪达斯（Adidas）新加坡会赠送一张价值100元的礼券，让雅西西慈怀病院护士购买鞋子。累积了15000公里的目标时，院下的每一名护士将会在护士节当天，收到100元的礼券。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 雅西西慈怀病院 护士节 义跑 菲佣多次虐待雇主幼儿 另一女佣拍视频告发 考等同于O水准的数学科 9岁小神童获93高分拿A+