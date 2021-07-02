为更好保障健康和福利 当局对宠物饲养标准等展开公众咨询 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 发布 / 2021年7月2日 5:00 AM 国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪（左）日前参观宠物美容与寄宿店Whiskey's的设施。（国家公园局提供） 字体大小: 小 中 大 动物与兽医事务组也准备扩大对宠物寄宿业者的管制，除了原本受管制的五家农场宠物寄宿业者，约50家在商业场所经营的业者也须遵守新条例，包括提供寄宿服务的宠物美容店。国家公园局属下的动物与兽医事务组计划禁止近亲交配和繁育有遗传缺陷的犬只，并限制生产频率为每年不超过一次。饲养员也须为每只宠物的健康状况、交配和繁殖信息做更详细和频繁的记录。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 宠物 动物与兽医事务组 国家公园局 寄宿服务 饲养服务 菲佣多次虐待雇主幼儿 另一女佣拍视频告发 考等同于O水准的数学科 9岁小神童获93高分拿A+