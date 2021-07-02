为更好保障健康和福利 当局对宠物饲养标准等展开公众咨询

动物与兽医事务组也准备扩大对宠物寄宿业者的管制，除了原本受管制的五家农场宠物寄宿业者，约50家在商业场所经营的业者也须遵守新条例，包括提供寄宿服务的宠物美容店。

国家公园局属下的动物与兽医事务组计划禁止近亲交配和繁育有遗传缺陷的犬只，并限制生产频率为每年不超过一次。饲养员也须为每只宠物的健康状况、交配和繁殖信息做更详细和频繁的记录。