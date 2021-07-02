国大研制出全球首个 两三日可定做好心脏二尖瓣膜

国立大学医学组织研制出全球首个能在两三天内定做好的人造心脏二尖瓣膜，还获得490万元科研经费，预计将在两年后，为病患植入专属人造二尖瓣。

有别于现有的人造二尖瓣膜（mitral valves），这款“新瓣”（SingValve）不但在设计上模拟二尖瓣的外形和生理特性，还可随着左心腔一同收缩和扩张，仿真度很高。