国大研制出全球首个 两三日可定做好心脏二尖瓣膜 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 摄影 / 萧紫薇 发布 / 2021年7月2日 5:00 AM 现有的人造二尖瓣膜的缺陷，促使新加坡国立大学心脏中心胸肺外科主任兼高级顾问医生科菲迪斯副教授在四年前开始研究，决心将理想的人造二尖瓣膜转化为现实。新研发的“新瓣”不但可模拟人类二尖瓣的确切外观、形状和生理特性，还可随着左心腔收缩和扩张，功能与健康的人类心脏完全一样。（萧紫薇摄） 字体大小: 小 中 大 国立大学医学组织研制出全球首个能在两三天内定做好的人造心脏二尖瓣膜，还获得490万元科研经费，预计将在两年后，为病患植入专属人造二尖瓣。有别于现有的人造二尖瓣膜（mitral valves），这款“新瓣”（SingValve）不但在设计上模拟二尖瓣的外形和生理特性，还可随着左心腔一同收缩和扩张，仿真度很高。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 二尖瓣 国立大学医学组织 国立研究基金会 菲佣多次虐待雇主幼儿 另一女佣拍视频告发 考等同于O水准的数学科 9岁小神童获93高分拿A+