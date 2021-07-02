病毒阻断措施期间无照营业 连锁泡泡茶店两经营者被罚款

订户

来自 / 联合早报

文 /
刘钰铃

发布 / 2021年7月2日 5:00 AM

连锁泡泡茶店Bober Tea一家位于金文泰的分店，在去年病毒阻断措施期间仍在店内进行员工培训。（新加坡食品局提供）
连锁泡泡茶店Bober Tea一家位于金文泰的分店，在去年病毒阻断措施期间仍在店内进行员工培训。（新加坡食品局提供）

字体大小:

连锁泡泡茶店Bober Tea一家分店在病毒阻断措施期间无照经营，两名业者分别被罚5500元及6500元。

担任Bobertea Clementi Pte Ltd董事一职的胡劲文（Oh Jing Wen Joseph，音译）因触犯冠病19（临时措施）法令，6月30日在庭上被判罚款5500元。该公司的经理郭振丰（Kok Khen Foon Gabriel，音译）也因触犯同样法令以及无牌照经营食品零售店，被判罚款6500元。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容