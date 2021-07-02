病毒阻断措施期间无照营业 连锁泡泡茶店两经营者被罚款

连锁泡泡茶店Bober Tea一家分店在病毒阻断措施期间无照经营，两名业者分别被罚5500元及6500元。

担任Bobertea Clementi Pte Ltd董事一职的胡劲文（Oh Jing Wen Joseph，音译）因触犯冠病19（临时措施）法令，6月30日在庭上被判罚款5500元。该公司的经理郭振丰（Kok Khen Foon Gabriel，音译）也因触犯同样法令以及无牌照经营食品零售店，被判罚款6500元。