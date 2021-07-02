病毒阻断措施期间无照营业 连锁泡泡茶店两经营者被罚款 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年7月2日 5:00 AM 连锁泡泡茶店Bober Tea一家位于金文泰的分店，在去年病毒阻断措施期间仍在店内进行员工培训。（新加坡食品局提供） 字体大小: 小 中 大 连锁泡泡茶店Bober Tea一家分店在病毒阻断措施期间无照经营，两名业者分别被罚5500元及6500元。担任Bobertea Clementi Pte Ltd董事一职的胡劲文（Oh Jing Wen Joseph，音译）因触犯冠病19（临时措施）法令，6月30日在庭上被判罚款5500元。该公司的经理郭振丰（Kok Khen Foon Gabriel，音译）也因触犯同样法令以及无牌照经营食品零售店，被判罚款6500元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 阻断措施 冠病19（临时措施）法令 菲佣多次虐待雇主幼儿 另一女佣拍视频告发 考等同于O水准的数学科 9岁小神童获93高分拿A+