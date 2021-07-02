武汉夫妻涉谎报确诊前行踪案 丈夫医学系毕业曾当中国公安 称住院21天无人告知他已确诊

来自中国武汉夫妻被控谎报确诊冠病前的行踪一案昨天续审，丈夫接受控方盘问时说，他毕业于武汉华中科技大学医学系，毕业后曾当中国公安，在公关部门上班。

他称清楚防疫的重要，但不认为自己是“冠病受害者”，并指到现在都不知道自己到底有没有确诊，因为住院21天没人告知他说他确诊冠病。

《联合早报》日前报道，被告胡俊（39岁）及石莎（37岁）分别面对一项及四项触犯传染病法令的罪名，指他们在胡俊确诊冠病后提供给卫生部官员假资料，隐瞒胡俊从去年1月22日至29日的部分行踪。