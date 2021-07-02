武汉夫妻涉谎报确诊前行踪案 丈夫医学系毕业曾当中国公安 称住院21天无人告知他已确诊 订户 来自 / 联合早报 文 / 郭培贤 发布 / 2021年7月2日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 来自中国武汉夫妻被控谎报确诊冠病前的行踪一案昨天续审，丈夫接受控方盘问时说，他毕业于武汉华中科技大学医学系，毕业后曾当中国公安，在公关部门上班。他称清楚防疫的重要，但不认为自己是“冠病受害者”，并指到现在都不知道自己到底有没有确诊，因为住院21天没人告知他说他确诊冠病。《联合早报》日前报道，被告胡俊（39岁）及石莎（37岁）分别面对一项及四项触犯传染病法令的罪名，指他们在胡俊确诊冠病后提供给卫生部官员假资料，隐瞒胡俊从去年1月22日至29日的部分行踪。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 传染病法令 假资料 菲佣多次虐待雇主幼儿 另一女佣拍视频告发 考等同于O水准的数学科 9岁小神童获93高分拿A+