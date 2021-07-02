靠着熟客生意经营至今，熬过去年的冠病病毒阻断措施期，梁银燕说，今年特别难过，尤其是高警戒解封第二阶段不准堂食，“整个小贩中心从来没有这么安静过”。

“做了几十年煮炒生意，从来没有遇过这么差的时期。”

走进全国最大的小贩中心牛车水大厦，恰逢每个季度的大清洗，周围冷清异常。走了一圈，好不容易看到姐弟拍档梁银燕（76岁）和梁桎晟（68岁）隔着半掩的铁闸门，清洗和整理位于角落头煮炒店内的设备。

一来二去之下，梁银燕和记者坐着用广东话聊了起来，谈起她再普通不过的小贩故事。

八个兄弟姐妹中排行第三的她读完小学后辍学，小小年纪就跟着父母在硕莪巷（Sago Lane）街边摆档卖卤味，1983年搬入牛车水大厦后的第二年改卖煮炒至今。

祖籍广东新会的她最初不懂煮炒，靠着跟弟弟的朋友学艺，加上和弟弟们一同钻研本地菜色，如今既有蒸鱼头的拿手好菜，也能做出福建式的虾枣。

靠着熟客生意经营至今，熬过去年的冠病病毒阻断措施期，梁银燕说，今年特别难过，尤其是高警戒解封第二阶段不准堂食，“整个小贩中心从来没有这么安静过”。

问她为何不趁着这段时间关店好好休息，她苦笑说，“初一做一个，十五做一个，坐在店前等生意，也好过干坐在家里”。

梁桎晟这时也凑过来说，“不做就是手停口停”。他还要负担两个仍在读书的女儿的开销。

独身的梁银燕就住在牛车水大厦楼上，每天上午10时就下楼到店铺准备，11时开档到晚上9时，收拾一番回到家中，已经过了深夜11时。除了有时在每周一次的休息日去花拉公园的妹妹家，牛车水和档口就是她生活的全部。

去年在数码大使的帮助下，她的档口装上了SGQR码，似乎跟上了时代的潮流。但要让连手机都没有的梁银燕加入线上送餐平台，未免强人所难。在这点上，她只能仰赖弟弟的帮忙。

采访最后，记者问她有什么梦想。“年轻时还有梦想，现在没有了。那就希望生意变好，大家健健康康吧。”

她的故事，也是很多年长小贩的写照。