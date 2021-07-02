血氧仪兑换券丢了怎么办？淡马锡基金会：很遗憾但不补发

有公众反映血氧仪兑换券太像商业传单或广告，有一些人将它错手丢掉，能否补发？

淡马锡基金会在面簿回应公众时指出，无法再补发一份新的兑换券。

zaobao.sg之前报道，淡马锡基金会将给本地每户家庭分发一台免费血氧仪，以自行检测脉搏和血氧含量。6月28日至7月3日之间，公众会从邮箱收到兑换血氧仪的传单，传单附上兑换标签，并可凭此在7月5日至8月5日之间，到领取处领取免费血氧仪。

根据淡马锡基金会在面簿上的贴文，领取处不接受传单影印本、电子版传单、已损坏或被撕裂的兑换标签，但有网民就在帖文下方留言表示：“如果不小心扔掉了传单怎么办？”

淡马锡基金会在面簿回应公众，表示强烈建议居民妥善保管邮寄的兑换单，如果不慎丢弃，无法再提供多一份新的兑换券。

受访公众陈珍珠（73岁，退休）表示，还好自己的朋友之前提醒自己不要将兑换券丢掉，否则不注意看真的会以为是传单。“设计好像一张广告传单，若不注意真的会丢掉，如果可以印一张卡之类的，可能会更能引起公众注意。”

王小姐（29岁，广告业）怀疑自己可能在开信箱时，不小心丢掉。“我有想领取血氧仪，不过如果已经丢掉，不懂还有什么办法可以补领。”

淡马锡基金会今早回复《新明日报》询问时指出，在这次的血氧仪分发活动中，本地的每户家庭都会收到一份兑换券，他们可以用它来免费领取一个血氧仪。基金会首次分发消毒剂时也是使用这样的模式，因此居民在很大程度上熟悉使用传单来领取物资的形式。此外，也有在聊天群组提醒公众注意保留传单。

“强烈建议居民保存好他们的兑换单，因为只能在领取处凭带有完整兑换标签的兑换单领取血氧仪。领取处不接受兑换券的截图、照片或影印本。居民只能使用他们在信箱中收到的兑换单来兑换一台血氧仪。如果有居民不需要，可以将兑换券给其它需要的人。”

完整报道，请翻阅2021年7月2日的《新明日报》。