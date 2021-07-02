399元可买6晚酒店住宿？

本地出现新旅游公司，推出399元就能体验酒店6晚，同时有73家三星到五星级酒店可供选择，但有数家五星级酒店出面否认跟他们有合作关系。

近来本地不少公众在社交媒体看到一家名为“VIP Pass”的广告，称只需花399元就能选择入住多家酒店，而且可选择一次过住完6晚或是分成几次入住。花钱成为会员后，有两年的时间可使用上述配套，并声称肯定可入住，绝非幸运抽奖。

这73家本地酒店从廉价酒店到五星的都有，吸人眼球，因为五星级酒店，即使是疫情时期，一晚也要至少两百元。

不过，《新明日报》和飞行里数网站MileLion向多家酒店查询，一部分有回复的酒店表示和这个公司没有任何合作关系。

雅诗阁（The Ascott）表示没有参与，并已要求对方将他们的酒店从名单移除。泛太平洋酒店集团（Pan Pacific Hotels Group）也说没有这类合作，正在联系对方欲纠正错误信息。希尔顿（Hilton）酒店也否认有合作关系，并指出是通过社交媒体才得知此事，而且也正在联系他们。

VIP Pass发言人回复记者询问时表示，公司和一些酒店有直接的合作关系，然后其他酒店则是通过多个负责酒店批发的伙伴平台，在获得许可下进行再营销方式售出。

发言人解释，一些酒店或许不清楚所有的批发平台，而如果收到酒店相关询问，就会跟对方说明是通过这类平台取得房间，也可再营销酒店客房。

完整报道，请翻阅2021年7月2日的《新明日报》。