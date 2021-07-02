菲佣多次虐待雇主幼儿 另一女佣拍视频告发

用汤匙打嘴巴、猛拉耳朵、用脚踢额头，菲佣两个月内多次虐待雇主的两岁儿子，另一女佣看了于心不忍，偷拍视频存证后向菲佣的雇主告发她。

为了保护受害人，法官下令媒体不得公开任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告的姓名。

虐待雇主幼儿的菲律宾籍女佣现年41岁，她总共面对三项抵触儿童与青少年法令（Children and Young Persons Act，简称CYPA）罪，昨日承认其中两项，另一项则交由法官下判时一并考虑。

被告的主要工作，是照顾雇主的两个儿子。小兄弟案发时分别只有两岁和一岁。

目击者是另一名女佣，她于去年4月7日带着她看顾的老人家一同搬到被告雇主的家，此后便多次目睹被告对男童和他弟弟又打又踢又捏的，决定用手机偷拍，拿着视频向雇主告发被告。

目击者分别在去年5月11日、16日和20日拍下视频。

主控官庭上播放其中两段视频。在第一段视频里，被告抱起正在哭泣的男童，把他放坐椅子上，用铁汤匙开始喂他吃粥。男童才刚刚吃了第一口，被告几乎马上又喂男童吃第二口，男童没张嘴，被告便用汤匙打他的嘴。

男童再次大哭，咳着吐出食物，被告见状又用汤匙打他的嘴巴。

在另一段视频中，被告原本在哼着歌，男童和弟弟在地上玩着时，弟弟因为哥哥抢走玩具而大哭，女佣这时上前拉男童耳朵，打开大门后对已在大哭的男童骂，跟着再抬脚踢他的额头。

完整报道，请翻阅2021年7月2日的《联合晚报》。