考等同于O水准的数学科 9岁小神童获93高分拿A+

幼儿园时就爱上解数学题，今年九岁的“数学小神童”，去年已考了等同于O水准的国际中学教育普通证书考试（IGCSE）数学科，拿到93分的A+高分。

这名“小神童”李嘉恩，目前已考上高才教育计划（简称GEP），转至公教小学就读小四。

5岁时已懂负数 小二开始研究三角学

父亲李泗丰（39岁，私教老师）受访时表示，儿子读幼儿园时已看到他的“特别”。他说：“才五岁的儿子，对数学有浓厚的兴趣，常常要我出题测试他。他还有负数的概念，知道少的减去多的会出现负的。”

上小学后，李嘉恩在学习能力上的优势渐渐凸显，数学课上的一套卷子20分钟就能做好，回家后自己开始慢慢解更难的数学题。

这一切李泗丰都看在眼里，时不时教导儿子新的数学知识。“上小二的时候，有一天他忽然在摆弄计算器，结果就按出了“sin”符号好奇地问我这是什么？经不住他再三追问，我花了15分钟给他讲解，怎料隔了几天他竟然自己整理了一个小册子，上面都是关于三角学（Trigonometry）的知识和概念。”

把数学题看成是有趣的小挑战，去年升上小三的李嘉恩，已经开始做中学数学试卷。

去年6月，在父母的鼓励下，他决定报考了等同于O水准、但更具挑战的国际中学教育普通证书考试（IGCSE）数学科，以私人考生参加了考试。

到今年四月才得知喜讯，原来李嘉恩考取了A+的成绩，考获93分的高分，一家人都替他开心和骄傲。

“我们支持他去挑战自己，未来也还是希望他享受其中的情况下，继续在数学或是其他科目上挑战自己。”

完整报道，请翻阅2021年7月2日《联合晚报》。