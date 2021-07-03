工作与生活 如何取得和谐？

国家人口及人才署在2019年的工作生活和谐调查显示，仅45％的新加坡人认为他们能兼顾事业、家庭和个人生活。我国在“群策群力，共创未来”下展开的“群策群力，共创未来，越战越勇”对话会（Singapore Together Emerging Stronger Conversations），其中一个议题就是关于新加坡人工作与生活的和谐。

劳资政伙伴过后也成立了“工作与生活和谐行动联盟” （AfA on Work-Life Harmony），由雇主、雇员和人力资源专家参与。

下班后的通讯 界限在哪里？

杨妙莹的小组希望制定一套下班后通讯原则的模式，协助雇主和雇员给工作与生活的界限下定义。（图/受访者提供）

在居家办公的新常态中，很多人发现工作和生活的界限变得更模糊，下班后工作电邮仍不断，老板还在发即时通信追工作。

在“工作与生活和谐行动联盟”下，杨妙莹（58岁）所领导的项目着重探讨了“下班后的通讯”，希望为工作与生活设下界限，促进雇主和雇员双方之间的沟通。

她举例说，雇主和雇员如果能事前达到共识，某些性质的工作或急务可以在工作以外的时间交代、什么情况最好避免，就能促进工作与生活和谐。

连同杨妙莹在内，小组共有11人有，有来自人事部，及跨国公司和中小企业的人士。她笑说：“我们大家多次开会，但争取在一小时内、晚餐前就完成，以照顾到工作与生活和谐。”

小组希望能制定一套下班后通讯原则的模式，让雇主和雇员参考。他们从5月间草拟准则，预料在这个月呈交给当局。

杨妙莹提醒说，所谓的工作与生活和谐没有固定的平衡点，也不可能马上有个完美安排，雇主和雇员需要经常沟通，一起找出理想的方案，随时加以调整。

双赢的工作安排

从事科技领域长达20年的杨妙莹，当年工作时要兼顾事业和两个年幼的女儿。她任职的公司允许她灵活安排工作时间。

“我在早上10点上班，避开交通阻塞。到了下午3点多和两个女儿共度两个小时的亲子时光，过后再继续工作，不过，公司有事随时都找得到我。”杨妙莹说。

她庆幸能享有这样的灵活工作安排，因为当时本地职场基本上缺少这样的工作安排，很多老板都是“看到人，才安心”。因此，她决定推介灵活工作机制，推广工作与生活和谐。

在2011年，她成立了培训及咨询公司Charistal，并设计了一套训练课程，协助公司设立灵活工作机制。在这之前，她通过雇主联盟网络倡导工作与生活和谐。此外，她也创办了非营利机构“伟温盟”（简称WEWAM ，Women Empowered for Work And Mothering），旨在通过工作坊协助职业妇女掌握技能，在工作与生活取得和谐，无需离开职场。

在2012年，她荣获工作与生活卓越领袖奖（Work-Life Excellence Leadership Award）。去年，她在劳资政公平与良好雇佣联盟（简称TAFEP）的邀请下，成为工作与生活和谐大使。

老板心态要改变

杨妙莹说，越来越多中小型企业和年轻老板倾向于促进工作与生活和谐。不过，眼下依然有不少障碍要克服，例如心态和信任。

“我碰过一些老板，没看到雇员就认为没人工作，甚至有老板说，‘谁的工作时间最长，花红就最多！’”

很多中小型企业也认为资源和能力有限，无法提供灵活工作方式。一些第二代接班人就面对说服前辈的挑战，一些公司也面对管理层无法达到共识的困难。

她认为公司能探讨以下灵活工作方式：

灵活上班时间：让雇员选择上班时段和天数，达到每周要求的办公时间

灵活办公地点：居家、远程，或在公共工作空间办公

灵活工作量：时计工作、兼职或部分时间工作

灵活事业：雇员暂停事业的脚步，例如3个月的学术休假

雇员要有责任心

杨妙莹说，任何公司的首要考量就是营运成效，也有底线要照顾，雇员必须认清这点，否则公司倒下来，工作也不保。因此她强调，所以工作与生活和谐，不是叫雇员花一半时间工作，一半时间玩乐或照顾家庭。

“雇员应该有工作责任心，清楚知道他们的工作责任，关键绩效指标（KPI）是什么，不管是哪种灵活工作安排，都要遵守公司设下的条例。工作与生活和谐，必须建立在信任和责任的基础上。”

有效传达信息 提高意识



蔡文安希望通过不同媒介发出的工作与生活和谐信息，能更有效地吸引更多人关注、讨论和参与。（图/受访者提供）

蔡文安（57岁）在今年加入了“工作与生活和谐行动联盟”，与一队不超过10人的小组，共同探讨工作与生活和谐劳资政标准的有效宣传途径。小组里有银行家、律师和医疗界人士。

目前，蔡文安在培训及咨询公司Influence Solutions当高级顾问。他在2010年荣获新加坡人力资源领袖奖，去年接受TAFEP的邀请，成为工作与生活大使。

他指出：“要提高国人对工作与生活和谐的意识，达到共识，就要确保不同渠道发出的信息能有效地被他们接收、认同，吸引更多国人深入关注和参与。”

小组预料会在今年7月底完成建议，呈交给有关当局参考。

减低离职率 助留住人才

蔡文安认为，公司讲究成效和关键绩效指标，但培养起工作与生活和谐的企业文化，不但能留住人才，减少离职率，也能让企业更具竞争力，吸引人才加入。

他在退休前是一家著名环球会计事务所的管理合伙人。过去，事务所的工作繁重，工作时间很长，离职率也高。不过，他们在七八年前实行了灵活工作制度后，雇员的留职率提高了5％，企业也从中栽培了更多本地人才。

他提醒，年轻一代的想法和要求和过去不一样了，他们可能无法接受一天工作上10多个小时的作法，老板要吸引人才就不能固步自封。

因此，蔡文安认为，管理层如果能一致同意并支持灵活工作机制，同时以身作则，并让雇员有安心对话和交流的渠道，就能事半功倍地实行灵活工作制。

他说：“雇员受到尊重，知道反馈不会毁了事业，就会积极和上司交流，了解份内工作、关键绩效指标、任务期限和公司的要求等等。老板也能从中掌握雇员的工作进展及工作以外的责任，打好互相了解、信任的基础。”



助国人实现 工作与生活和谐



“工作与生活和谐行动联盟”在疫情期间，持续通过视频会议进行脑力激荡。（图/受访者提供）

早前于2019年，“工作与生活和谐公民咨询小组”（Citizens’ Panel on Work-Life Harmony）针对如何协助国人实现工作与生活的和谐提出了宝贵建议。今年2月，由劳资政伙伴，包括人力部、全国职工总会和新加坡全国雇主联合会所引导的“工作与生活和谐行动联盟”成立了。

目前， 除了上述两个小组外，该行动联盟探讨的项目还包括：

拟定工作与生活和谐的人力资源实施指南和相关资源；

制定工作与生活和谐指数，以衡量公司的工作与生活和谐程度；

设计调查，协助公司衡量雇员对工作与生活和谐的满意程度，及采纳工作与生活和谐实践的程度。

参与提供建议 加入行动联盟

你如果有兴趣成为工作与生活和谐大使，协助促进工作与生活和谐，你可上网报名，网址是https://go.gov.sg/wla-scheme

要了解更多工作与生活和谐行动联盟的详情http://bit.ly/afa-on-wlh，可上网查询。

行动联盟是“群策群力，共创未来” （Singapore Together）运动的一部分。目前有25个新加坡群策群力行动联盟宣布成立，探讨解决新加坡的经济、社会等关键领域面对的问题。

请浏览http://www.sg，查看最新的动向，并参与“群策群力，共创未来”，为自己热衷的社会议题做出贡献，共创新加坡的美好未来。

问早报

如果你有任何关于“群策群力，共创未来”的询问，或想了解任何群策群力行动联盟的运作和活动，请在７月７日之前发电邮至lijiahui@sph.com.sg，我们将在下个月的《问早报》栏目中为你解答疑问。

【本文由文化、社区及青年部呈献】