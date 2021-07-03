占人口约37％ 本地超过212万人已接种两剂冠病疫苗

根据卫生部文告，已完成两剂接种的人口，以60岁至69岁的接种率最高，接近八成；70岁及以上的大约65％。接种率最低的是12岁至39岁，少于两成。

截至前天（7月1日），我国有超过212万人已完成两剂冠病疫苗接种，相当于本地人口约37％。

根据卫生部昨晚的文告，政府通过全国疫苗接种计划，已为超过342万人接种逾555万剂冠病疫苗。

已接种至少一剂疫苗的人口当中，60岁至69岁的接种率约85％，70岁及以上的则有七成。最迟开始接种的12岁至39岁人口，也有过半已接种至少一剂。

至于已完成两剂接种的人口，以60岁至69岁的接种率最高，接近八成；70岁及以上的大约65％。接种率最低的是12岁至39岁，少于两成。

五天来再出现一无关联社区病例

我国时隔五天再次出现无关联的冠病社区病例。昨天新增的三起社区病例中，一人暂无关联。另两起社区病例与早前确诊病例有关联，是当局通过主动检测发现的。其中一人被列入亨德申弯第105座组屋感染群，使该感染群扩大至18人。

卫生部也透露，累计27起病例的宏业集团清洁工感染群，在过去28天的两轮病毒潜伏期未出现新病例，脱离感染群名单。目前的活跃感染群共有28个。

整体来说，新增社区病例从前一周的93起，减半至过去一周的46起。无关联社区病例则从17起减至六起。

昨天也新增七起输入病例，其中四人在抵境时发现染疫，三人在居家通知或隔离期间确诊。

目前共有119名住院病患，其中九人属于重症，需要输氧。另有两人在加护病房，情况危急。须输氧或住进加护病房的病患中，九人是60岁以上的年长者，两人年龄介于40岁至60岁。

过去28天，有24起本土病例需要输氧、住进加护病房或死于冠病并发症。其中21人尚未接种疫苗，三人已接种第一剂或在完成两剂接种的14天内确诊。

王瑞杰：登门接种团队方便乌敏岛居民打针

当局昨天派遣登门接种团队前往乌敏岛，为10名岛民接种首剂莫德纳疫苗。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰及卫生部长王乙康也在面簿发文透露接种情况。

王乙康透露，昨天接种的包括三名不良于行的年长者、他们的看护以及数名乌敏岛的驻地前线人员。

王瑞杰也说，登门接种团队此次主要是为那些须待在家、行动较不便或无法前往本岛接种中心的乌敏岛居民提供疫苗接种服务。“已接种的岛民都觉得这项服务为他们提供便利，也很感激当局让他们能在家中舒适地接种疫苗。”

国家公园局旗下的社区联系小组在疫情期间也定期探访乌敏岛居民，关心岛民的近况，同时教导他们正确的安全管理措施。