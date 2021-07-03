小学生华语讲故事决赛 励众小五生陈睿轩夺冠 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 发布 / 2021年7月3日 5:00 AM 社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆（左一）在线上与15名进入全国小学华语讲故事比赛大决赛的选手合影。（新加坡福建会馆提供） 字体大小: 小 中 大 第16届全国小学生华语讲故事比赛大决赛昨日落下帷幕，进入决赛的15名选手都展现极高的华语演讲水平。最终，励众小学五年级学生陈睿轩凭借故事《金箍棒》的精彩演绎一举夺冠。赛事评审南洋理工大学国立教育学院亚洲语言文化部副主任陈志锐在点评时，对选手们的表现表示赞赏。他称赞陈睿轩不仅台风稳健，将龙王、孙悟空等人物的语气拿捏得恰到好处，还颇有镜头感地通过镜头远近的变化调动观众情绪，把人们耳熟能详的老故事也讲出了不一样的精彩。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 华语 比赛 小学生 新加坡福建会馆 南大研发新试剂盒 半小时内可测出疟疾 工作与生活 如何取得和谐？