小学生华语讲故事决赛 励众小五生陈睿轩夺冠

第16届全国小学生华语讲故事比赛大决赛昨日落下帷幕，进入决赛的15名选手都展现极高的华语演讲水平。最终，励众小学五年级学生陈睿轩凭借故事《金箍棒》的精彩演绎一举夺冠。

赛事评审南洋理工大学国立教育学院亚洲语言文化部副主任陈志锐在点评时，对选手们的表现表示赞赏。

他称赞陈睿轩不仅台风稳健，将龙王、孙悟空等人物的语气拿捏得恰到好处，还颇有镜头感地通过镜头远近的变化调动观众情绪，把人们耳熟能详的老故事也讲出了不一样的精彩。